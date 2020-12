26 minutter siden

Denne høsten har Uteseksjonen i Oslo for første gang sendt ut egne nattpatruljer i Oslos tyngste rusmiljø.

Målet har vært å finne ut hva som skjer i Brugata/Storgata-området på den tiden av døgnet hverken kommunens oppsøkende tjeneste eller politiet har noen systematisk tilstedeværelse.

Elise Molven og Raymond Johansen Ndure er to av fire kommunale oppsøkere som har vært til stede i Oslos største åpne russcene fra sen kveld til tidlig morgen fire dager i uken.

Aftenposten ble med duoen på en av de siste nattevaktene i kartleggingsprosjektet. Her møtte vi et tungt rusmiljø som overhodet ikke er påvirket av pandemi og koronarestriksjoner. Selv Uteseksjonen ble overrasket over hvor stort rusmiljøet er når resten av Oslo sover.

Oslos åpne rusmiljø er blitt større, farligere og mer brutalt. Det ble bekreftet av Uteseksjonens kartlegging av narkotikamarkedet i Brugata/Storgata.

– Jeg er aldri her på kveldene. Hvis du har litt cash her, går det ikke lenge før du blir ranet, advarte Morten Passerud, som har vært en del av hovedstadens rusmiljø i 25 år.

Nattetid øker volden og konfliktnivået i Oslos farligste gatekryss, forteller rusavhengige.

Det bekreftes nå av de fire håndplukkede oppsøkerne, som i fire uker har snudd døgnet for å observere og snakke med folk som søker seg til Brugata-området mellom klokken 22 og 05.

Uteseksjonen har lenge hatt en nattpatrulje som jobber sent i helgene. Men disse oppsøkerne dekker hele sentrum. Nå har Uteseksjonen utelukkende fulgt og observert miljøet i Brugata-området gjennom fire av ukens kvelder og netter.

– Det våre oppsøkere har sett disse ukene bekrefter at det er aktivitet og et marked 24/7 i Brugata. Men vi er overrasket over antallet, som er høyere enn vi har trodd, konkluderer leder Børge Erdal i Uteseksjonen.

En foreløpig gjennomgang av rapporter og logger fra nattprosjektet slår fast:

Aftenposten fulgte Molven og Ndure på en oppsøkende runde i Oslo-natten.

Alle utesteder er stengt og det er nesten ikke biler å høre eller se i sentrumsgatene. Men inne i Storgatas labyrint av inngjerdede gangveier rundt byggearbeidene på trikkesporet, er det folksomt. Noen haster opp og ned Storgata, frem og tilbake i Brugata. Andre sykler gjentatte ganger rundt Gunerius-kvartalet mens de strengt forklarer noe for noen som ikke er synlige for oss.

I passasjen rett overfor Gunerius har et følge på fire personer slått leir.

De breier brukerutstyr og eiendeler utover fortauet. Noen klarer ikke sitte, en kvinne sliter med å reise seg.

Uteseksjonen hilser og snakker med gjengen, som etterpå er på vei til Bymisjonen for å høre om de har en boksershorts å avse.

Dette er Uteseksjonens egen dokumentasjon av Oslonatten:

En stor andel av dem som søker til Brugata etter mørkets frembrudd går på sentralstimulerende stoffer, viser Uteseksjonens kartlegging.

Oppsøkere er ekstra forsiktige i et miljø der mange er amfetaminpåvirket, forklarer Ndure.

– Amfetaminbruk øker faren for konflikter. Det har også vært en del psykisk uhelse, konkluderer Ndure etter fire ukers nattarbeid. Flere som oppsøker sentrum på natten sliter med rusproblemer og har psykiske diagnoser.

– Dette er jo noe vi er vant til å møte på og håndtere, selv om man føler seg litt mer alene på nattetid. Det er jo ingen andre ute. Med det i bakhodet gjør vi alltid noen ekstra sikkerhetsmessige vurderinger.

– Hvordan da?

– Vi må vise varsomhet. Om natten går vi ikke inn i alle situasjoner, men holder oss litt mer på avstand. Vi bruker mye deeskalerende kommunikasjon for å roe ned situasjoner. Og vi har veldig lav terskel for å trekke oss ut hvis det blir ubehagelig, forklarer Raymond Johansen Ndure.

På natten er det også en langt flere «stukere», personer som har gått lenge på sentralstimulerende midler og har utviklet psykoser og vrangforestillinger på grunn av søvnmangel og rus.

I løpet av natten møte Aftenposten en rekke personer i sin egen verden i sentrum. Noen løper truende rundt i kamuflasjeklær, andre leter i timevis etter noe på bakken.

Like etter klokken 03 ser vi en ung kvinne som går forvirret rundt i en pastellfarget boblejakke og bærer en plastpose. I det vi går forbi henne i Storgata, åpner hun en stor flaske julebrus, som bruser kraftig over. Men hun drikker ikke lenge. Hun er på farten igjen og tar oss igjen da vi nærmer oss Brugata. I krysset svinger hun brått til høyre, mens hun mumler noe midt mellom «ADHD» og «Hade».

Ndure og makkeren opplevde en alvorlig trusselsituasjon på vakt, da de ble overrumplet av to aggressive menn i en trang sidegate.

– De var veldig aggressive og ampre. Frustrasjonen de hadde ble rettet mot oss. Vi var på feil sted til feil tid, forteller Ndure.

Oppsøkerne ble truet med vold av de to unge mennene og hadde ikke ingen steder å rømme.

– Heldigvis kjente vi litt til disse to, og en av dem koblet til slutt hvem vi var. Situasjonen løste seg, men det var en påminnelse og har ført til at vi tenker oss ekstra om før vi går i trange sidegater

Molven legger til at teamene har droppet å gå inn i parkeringshus på natten.

– På natten er vi alene på vakt. Det ligger hele tiden i bakhodet, og vi tar ekstra sikkerhetsvurderinger og en grundig vurdering av dem vi treffer, forteller Molven.

På nattevaktene har hun opplevd å havne midt oppe i både overdoser og selvmordsforsøk.

Da vi går andre runde ned Brugata, velger Molven å gå raskt forbi en ny gjeng som har slått seg til utenfor kjøpesenteret.

– Det så ut som det lå en slags hammer på bakken foran dem, så jeg valgte å gå forbi.

Men tross mer uro og et tøffere miljø, er svært mange av nattemenneskene også svært glade for å møte oppsøkere fra kommunen.

En ung student forteller at han kun er ærlig med Uteseksjonens folk. For alle andre holder han rusproblemene skjult. Han er livredd for å bli gjenkjent og avslørt. En annen vil ikke bli avbildet anonymt av Aftenposten fordi han frykter moren vil kjenne igjen klærne han har på seg.

De søker seg til miljøet om natten for å kunne holde på rushemmelighetene. Men til oppsøkerne kan de endelig snakke om problemer og plager.

– Mange er både overrasket og glade for å møte oss. Vi har truffet folk som har vært helt nye for oss, som har ønsket å motta oppfølging og har gjort avtaler med oss, forklarer Molven.

I sommer kartla Uteseksjonen en brutalisering av det voksende rusmiljøet rundt Norges største markedsplass for illegale rusmidler. I en spørreundersøkelse i miljøet oppga nesten halvparten at de hadde blitt utsatt for fysisk vold i Brugata/Storgata siste måned. Åtte av ti hadde vært vitne til vold eller bruk av våpen.

Det er langt høyere konfliktnivå, mer «bøffing» (salg av varer av dårlig kvalitet) og flere ran på kveld og natt, viste tilbakemeldinger fra de rusavhengige.

– Mange vi treffer forteller om ubehagelige situasjoner og vold. De kan føle en trygget ved å treffe oss, forteller Molven.

Og under pandemien er det blitt enda tøffere, forteller en mann som ruller frem og tilbake i Storgata på en elektrisk sparkesykkel.

– Jeg har et bestemt inntrykk av at det har vært en økning av ran i miljøet den siste tiden. I forgårs natt ranet en gjeng på ni personer de som kom forbi akkurat der, på hjørnet ved Gunerius, sier 30-åringen fra motsatt fortau.

Han forteller at folk ble truet opp mot gjerdet, gjennomsøkt og fratatt verdisaker. Av unge menn i masker.

– Jeg tror de fikk holde på i nesten en time. Etterpå skal de også ha truet folk langs Akerselva. En kompis hoppet i elven for å unngå å bli ranet. Han kom og var helt gjennomvåt, forteller mannen som lenge har oppsøkt rusmiljøet.

– Hva tror du er årsaken til ransøkningen?

– Det har nok en sammenheng med pandemien. Det er ungdomsgjenger som kjeder seg. Fritidsklubber er stengt og fotballtreningene avlyst. Og nå er det nesten ingen mennesker i gatene. Det hjelper ikke noe at det i tillegg er greit å dekke til ansiktet sitt.

30-åringen har funnet en måte å unngå ran og bråk: El-sparkesykkel. På natten det mulig å få tak i det meste av narkotika, men langt mer risikabelt enn på dagtid.

– Etter klokken 12 er det ingen som går rundt her hvis man ikke må. Jeg går aldri av sparkesykkelen. Hvis noen prøver seg, suser jeg bare videre. Du får kjøpt det meste på natten, men det kan ta litt lengre tid. Det går mye i speed og amfetamin, sier 30-åringen.

– Hvorfor har du kommet hit nå?

– Jeg er her for å kjøpe angstdempende medisin for en venn.

Ndure og Molven tror det nattlige rusmiljøet kan være enda større enn det de møtte under prøveperioden i oktober og november. De tror blant annet at flere utelivsgjester pleier å oppsøke narkosentralen i Brugata etter å ha vært på byen.

– Jeg tror nok dette miljøet er enda større når det er varmere på vår og sommer. Og at kanskje flere hadde dukket opp hvis det ikke hadde vært for koronaen, sier Ndure.

Uteseksjonen jobber nå med en rapport med erfaringene fra høstens nattpatruljer. Leder Børge Erdal er åpen for at det kan bli en fast ordning i Oslo.

– Vi ser absolutt behovet for tilstedeværelse ute også på natten. Samtidig skal vi veie dette mot hensyn til sikkerhet og merbelastninger for ansatte. Vi må også vurdere om det er vi eller andre som bør være til stede. Kanskje kan ulike aktører samarbeide om noe som på best mulig måte sikrer både et godt tilbud og ivaretar ansattes og brukernes sikkerhet, sier Erdal.