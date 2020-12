Idrettsforbundet ber Oslo-idretten være mer restriktiv i koronaunntak

Norges idrettsforbund ber særforbund og idrettsklubber i Oslo om å gjennomgå sin tolkning av hvem som kan unntas koronarestriksjoner.

Skihallen Snø i Lørenskog har vært et stridstema i Oslos skimiljø. Oslo skikrets mener kun Oslo-utøvere i barneskolealder bør trene i hallen. Idrettsskolen Wang holder til i lokaler ved snøhallen. HEIKO JUNGE

4. des. 2020 08:23 Sist oppdatert nå nettopp

Denne uken gikk Oslos idrettsbyråd ut og ba idrettsklubber og foreldre respektere smittevernrestriksjonene som er innført for idretten i Oslo.

– Det er ko-ko at folk leter etter smutthull for å la flest mulig trene normalt, sa Oslos byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV).