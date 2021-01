Brukte politiskjold mot snøen

En polititjenestemann og en kollega var ute på patruljering i Oslo og stakk innom en akebakke. Da ble det fristende å sjekke om skjoldet kunne brukes som akebrett.

16. jan. 2021 14:39 Sist oppdatert nå nettopp

Norske politimenn har, i motsetning til sine amerikanske kollegaer, sluppet å stille opp med skjold for å beskytte nasjonalforsamlingen i det siste. Ikke kan skjoldet beskytte politiet mot korona heller.

Hvorfor da ikke bruke det som akebrett når solen skinner og akebakken ligger der klar og blankpolert?

Det gjorde i alle fall denne politimannen som lørdag ble observert i akebakken Ola Narr på Tøyen i Oslo.

Han og en kvinnelig kollega var ute på jobb og stoppet ved akebakken. Etter å ha sittet i bilen en stund og sett på barna som akte, ble det kanskje fristende å prøve.

I alle fall hentet han skjoldet han hadde i bilen og nærmet seg bakken. Etter å ha spurt noen barn om hvor det var best å ake, satte han utfor.

Og skjoldet? Det er like helt.

Kanskje er han blitt inspirert til å prøve at kolleger i Trondheimspolitiet? Ifølge bladet Politiforum var det akekonkurranse på skjold mellom to vaktlag der en natt i februar for snart to år siden,

– Klokken 04.30 om natta den 8. februar satte 12 politifolk fra Trondheim utfor akebakken, med politiskjold som akebrett, opplyser bladet. Det var to vaktlag ved Heimdal politistasjon som satte utfor.

- Vi fant ut at lettskjoldene måtte egne seg bra, siden de er glatte under. Vi tenkte at vi kunne få litt fart på dem, uttalte en av dem til Politiforum. Nå er det altså bevist at det går bra også i Oslo.