Tyrkias ambassadør i brev til bystyrerepresenter: Ber politikere stemme for å fjerne kunstverk

Tyrkiske myndigheter vil ha bort et veggmaleri i Oslo sentrum, men fikk nei av kulturkomiteen. Nå ber de om hjelp fra flertallet i bystyret til å korrigere «støtte og glorifisering av terrorisme».

Norsk-tyrkere har reagert mot kunstverket av den kurdiskfødte kunstneren Gelawesh Waledkani. Bildet viser kvinner under sitatet «Et samfunn kan aldri være fritt uten at kvinner er frie». Sitatets opphavsmann er dømt til livstid for terror i Tyrkia Foto: Monica Strømdahl

12. feb. 2021 17:54 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten har tidligere omtalt hvordan kulturkomiteen i Oslo har sagt nei til å fjerne et veggmaleri av den kurdiskfødte kunstneren Gelawesh Waledkani.

Kunstverket i Rosenkrantz’ gate viser en gruppe kvinner under sitatet «Et samfunn kan aldri være fritt uten at kvinner er frie». Sitatets opphavsmann er Abdullah Öcalan.

Som leder av Kurdistans Arbeiderparti (PKK) var Öcalan ansvarlig for flere blodige terrorangrep. Han er dømt til livstid for terror i Tyrkia.

Både Tyrkias ambassade i Norge og det tyrkiske Utenriksdepartementet reagerer på at Oslo kommune tillater bruken av sitatet.

De ser på det som skjult propaganda for terrorisme og har bedt om at verket, som inngår i et kommunalt kunstprosjekt, fjernes.

– Utvalget mener kunstnerfrihet og ytringsfrihet er forutsetninger for demokratiet vårt. Folkevalgte skal ikke drive med sensur av kunst. Å tillate kunstnerisk frihet betyr ikke at man også deler kunstnerens egne holdninger og verdisyn, sa Rødt-politiker Eivor Evenrud etter at en enstemmig kulturkomiteens nei.

Etter kulturkomiteens nei mobiliserer Tyrkias ambassade ytterligere i et nytt forsøk på å få kunstverket fjernet.

Bystyret skal behandle saken 17. februar, og Tyrkias ambassadør har nå sendt et langt brev til bystyrets representanter.

Der ber han politikerne om å stemme for å få verket fjernet, for å redde forholdet mellom Tyrkia og Norge fra «unødvendig skade».

«Jeg appellerer til dere, Oslo bystyrerepresentanter, om å bruke deres stemme for å korrigere bymyndighetens hensynsløse støtte og glorifisering av terrorisme, skriver ambassadør Fazlı Çorman i brevet til bystyrets representanter.

I teksten hevder han at Oslo er «forledet, lurt og misbrukt» av «støttespillere til den norske grenen av PKK». Ambassadøren spør hvordan Oslo kan «bruke navnet til en terrorist for å forskjønne sentrum».

«Du har makt og mulighet for å rette denne feilen og fjerne skaden påført Oslo omdømme, ettersom dette er en alvorlig fornærmelse og står mot Norges prinsipper», heter det videre.