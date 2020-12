Oslo Ønskeliste til jul: Hjelp

«Kenneth her, jeg er i en vanskelig situasjon i jula og kunne trengt hjelp til mat og eventuelt noe gaver til de få familiemedlemmene jeg har igjen.»

17. des. 2020 12:11 Sist oppdatert nå nettopp

Kenneth Arnesen fra Vestli i Oslo blar nedover skjermen for å vise frem meldingene. Etter at han la ut en annonse på Finn.no om at han trengte hjelp til jul, har svarene strømmet inn.

Snart 13.000 har sett annonsen der han åpenhjertig skriver om den vanskelige situasjonen han står i. Gjeldsordning, en trygd som vanskelig holder over julen og en fortid som rusmisbruker.