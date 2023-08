Flom kan skape problemer for jobbreisen i dag

Bane Nor varsler om flere stengte toglinjer mandag. Også mange av bussene inn til byen er innstilt eller kan bli forsinket.

E6 ved Abildsø kan skape problemer mandag morgen. Vis mer

Publisert: 28.08.2023 06:00 Oppdatert: 28.08.2023 06:13

Ruter ber alle som kan bli hjemme mandag, om å ikke belaste bussene. De forventer at oversvømmelser og jordskred skaper store problemer også mandag.

Det kraftige regnværet natt til søndag kan skape problemer i kollektivtrafikken.

Søndag kveld varslet både Bane Nor og Ruter at det kan bli vanskelig å komme seg på jobb mandag.

Bane Nor og jernbaneselskapene varslet også søndag kveld at det er problemer på flere strekninger inn mot byen.

Søndag kveld kjørte Flytoget med redusert kapasitet, melder NTB. De skriver at det kommer ny informasjon mandag formiddag.

Toget mellom Heggedal og Spikkestad er stengt. Bane Nor kommer med ny oppdatering mandag klokken 12.00.

Ved Bryn og Hauketo var det fortsatt begrenset kapasitet søndag kveld. Også på Gjøvikbanen er det problemer. Bane Nor jobber på skinnene mellom Grua og Jaren.

Du finner avviksmeldingene fra Bane Nor ved å følge denne linken.

Ruter ber folk som ikke må reise inn til Oslo, om å la være mandag.

– Om du må reise, så sjekk reiseappen for å se om bussen din går, er oppfordringen fra Ruters pressevakt søndag kveld.

Du kan sjekke trafikkmeldinger ved å følge denne linken. Men ved å bruke appen får man mer detaljert informasjon om hver enkelt rute.

Mye kø

Det er ikke sikkert at bilen er et bedre alternativ. For det jobbes fortsatt på en del viktige veier. Statens Vegvesen varsler at det blir jobbet på E6 ved Abildsø, og at beregnetv sluttid er klokken 10.00 mandag morgen.

På Strømsveien (RV 159) er det problemer ved Knattenkrysset. Statens Vegvesen håper alt er ferdig klokken 09.00 mandag morgen.

Sør for Oslo er Skiveien (Fv. 152) stengt på grunn av flom. Håpet er at den åpnes klokken 10.00 mandag.

Ved Hauketo er Kommunevei 155 stengt, sannsynligvis helt til 30. august.

I Lommedalen jobbes det på Fv. 1618 ved Nedre Haug. Håpet er å bli ferdig før rushtid mandag morgen.