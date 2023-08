Søndagens styrtregn preger fortsatt trafikken på Østlandet

Bane Nor varsler om flere stengte toglinjer mandag. Flere veier er stengt og det må påregnes forsinkelser i kollektivtrafikken.

E6 ved Abildsø har skape problemer mandag morgen. Bildet er tatt søndag kveld. Vis mer

Publisert: 28.08.2023 06:00 Oppdatert: 28.08.2023 10:35

Klokken 08.05 mandag endret Ruter reiserådene. Frem til da anbefalte Ruter at man holdt seg hjemme.

– Det er fortsatt en rekke delinnstillinger og forsinkelser, men få innstillinger, sier pressevakt hos Ruter Cathrine Myhren-Haugen mandag morgen.

Hun oppfordrer alle til å benytte resiseplanleggeren og beregne ekstra god tid.

Bane Nor og jernbaneselskapene melder om problemer på flere strekninger.

Togtrøbbel flere steder

Mandag formiddag kjører Flytoget kun 20-minutters avganger til og fra Oslo lufthavn på grunn av flom på deler av Oslo S. En ny oppdatering er varslet mandag klokken 12.

Også ved Hauketo i Oslo skaper flom problemer og fører til forsinkelser og innstillinger på grunn av færre spor i bruk. Dette rammer Østfoldbanen.

På Eidsvoll er situasjonen den samme.

Sørlandsbanen ble ved 6.30-tiden mandag morgen stengt mellom Mjøndalen og Gulskogen på grunn av flom. Prognosen for gjenåpning er usikker.

Bergensbanen er stengt mellom Geilo og Gol på grunn av store vannmengder. Bane Nor skriver at dette kan ta tid.

Også Gjøvikbanen er delvis stengt på grunn av arbeid på sporet, og man må regne med forsinkelser og innstillinger.

Dovrebanen er fortsatt stengt mellom Lillehammer og Dombås etter uværet Hans. Bane Nor varsler ny oppdatering først 15. september.

Kø og stengte veier

Også på veiene har søndagens styrtregn satt sitt preg.

– Det er lange køer inn i Oslo sørfra, melder pressekontakt hos Statens vegvesen Nils Jakob Aae til Aftenposten mandag klokken 10.

Statens vegvesen varsler at det blir jobbet på E6 ved Abildsø på grunn av store vannmengder på veien. Her er det svært saktegående trafikk i begge retninger, da bare ett felt er åpent i hver retning. Beregnet sluttid er klokken 21.30 mandag kveld.

På Rv 163 ved innkjøringen til Lørenskog stasjon er veien stengt på grunn av oversvømmelse. Det vil vare i hele dag og påvirke trafikken i området, melder Statens vegvesen.

Sør for Oslo er Skiveien (Fv. 152) er åpen for trafikk igjen.

Strekningen mellom Siggerud og Ski (Fv. 154) er fortsatt stengt på grunn av ødeleggelse etter flom.

Ved Hauketo er kommunevei 155 stengt, sannsynligvis helt til 30. august.

Også riksvei 7 mellom Bromma og Gol, fylkesvei 2906 Liodden i Nesbyen og fylkesvei 2910 Rukkedalsveien er stengt.

I vest er fylkesvei 53 Årøyni mellom Årdalstangn og Naddvik stengt på grunn av flom.

I Drammens-området er E134 stengt mellom Steinbergveien bro i Drammen og Loe bro i Øvre Eiker, mens fylkesvei 2708 Mjøndalen er stengt i retning Mjøndalen.

Drammen setter krisestab

Det er ventet stigende vannstand i Drammenselva.

Kommunen frykter at situasjonen kan bli verre enn etter ekstremværet Hans og har satt krisestab.

– Flomvernet som er satt opp langs Drammenselva, er dimensjonert til å håndtere et flomnivå på 3,5 meter over vannstanden i fjorden. Men vannstanden er ventet å nå dette nivået. Det betyr i verste fall at flomvernet ikke er tilstrekkelig for å hindre at vannet flyter inn i boligområder.

Det skriver kommunen på sin nettside.

Det er fare for at Strømsåstunnelen som forbinder Mjøndalen og Drammen sentrum må stenges i løpet av mandagen grunnet økende mengde vann i Drammenselva, ifølge Statens vegvesen.

– Folk som ikke må inn til Drammen i dag, anbefales å ikke kjøre inn, sier Nils Jakob Aae i Statens vegvesen.

Også Nesbyen har satt krisestab etter enda en flom søndag. Riksvei 7 er fortsatt stengt mellom Glomma og Gol.

Oslo og Viken hardt rammet av regnet

Flere steder har situasjonen etter søndagens styrtregn fått mer alvorlige konsekvenser enn under uværet Hans. Dette fordi det kom mer regn på kortere tid og vannet ikke har hatt noe sted å gå.

Mandag morgen hadde forsikringsselskapene Gjensidige og If har fått inn over 1000 skademeldinger etter styrtregnet i Oslo og Viken i helgen, melder NTB.

Det ventes å komme flere skademeldinger utover de neste dagene.