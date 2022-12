Slik ser Forskjells-Oslo ut: Fremdeles store sprik i inntekt mellom øst og vest

Ferske ligningstall viser at det fremdeles er svært store økonomiske forskjeller mellom de ulike delene av byen. Noen hundre meter kan være avgjørende.

Groruddalen skiller seg tydelig ut som et område med lavere inntekter enn vestlige deler av Oslo. Stovner ligger nederst.

7. des. 2022 22:02 Sist oppdatert 8 minutter siden

At Oslo er en delt by, er det liten tvil om. Forskjellene mellom hva folk tjener, og hvor mye de har i formue, er store. Disse forskjellene beveger seg i all hovedsak langs én akse: Øst og vest.

Onsdag ble skattelistene for 2021 offentliggjort. Tallene understreker dette nok en gang. Et eksempel: Der gjennomsnittsformuen på Bygdøy er 690.000, er den 0 kroner på Furuset.