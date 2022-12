15–20 unge gutter lokket 14-åring i felle og banket ham opp. Nå er fire dømt.

14-åringen mente en yngre gutt skyldte ham penger og krevde disse betalt tilbake. Da lokket 15–20 gutter ham i en felle og slo, sparket og hoppet på hodet hans mens han lå nede. Fire 16-åringer er nå dømt.

Hendelsen skjedde i området ved Skullerud T-banestasjon.

Birgitte Iversen Journalist

12 minutter siden

Hendelsen, som skjedde ved Skullerud T-bane-stasjon i begynnelsen av mars i år, har fått store konsekvenser for offeret, som var 14 år da overfallet skjedde. Han har byttet skole, sluttet å trene og sluttet å være ute med venner og har et mindre sosialt liv, ifølge en fersk dommen fra Oslo tingrett.

Retten mener så mange som 15–20 unge gutter kan ha vært med på det som skjedde. Men de fleste av disse var under den kriminelle lavalderen. Sakene deres er derfor henlagt.

Syv gutter som var 15 år på gjerningstidspunktet, ble tiltalt. Av disse ble fire dømt til straffer på mellom 75 timers samfunnsstraff og 90 dagers betinget fengsel. To ble frikjent. Saken mot den siste er utsatt, da han for tiden oppholder seg i Pakistan.

Kun én av de fire som ble dømt, erkjente seg skyldig etter tiltalen.

Guttene er dømt for grov kroppskrenkelse. Retten mente krenkelsen var grov fordi 14-åringen var forsvarsløs og alene mot mange, at volden skjedde uten foranledning og at han ble utsatt for mange slag og spark. 14-åringen kunne fått langt mer alvorlige fysiske skader, fastslår retten.

Gutter ventet langs hele perrongen

14-åringen har forklart at foranledningen for hendelsen var at en ett år yngre gutt skyldte ham penger. Dagen før dro han og fire kamerater hjem til gutten for å be om å få betalt. Dette skjedde ikke.

Dagen etter fikk 14-åringen beskjed på Snapchat om at han skulle få pengene hvis han møtte opp på Skullerud T-banestasjon.

I mellomtiden skal mange gutter fra 8. og 10. klasse på en skole på Mortensrud ha snakket om saken. «Noen av dem visste at de skulle snakke med en person, eller at det «skulle skje noe» og noen tenkte at det kunne bli brukt vold», heter det i dommen.

14-åringen, som gikk på en annen skole i en annen bydel, gikk av T-banen på Skullerud. Der sto det mange gutter og ventet på ham langs hele perrongen.

Noen hvisket til ham at han skulle løpe, og han løp opp trappen fra perrongen og et stykke bortover, før han ble tatt igjen.

I dommen beskrives det hvordan 14-åringen etter hvert ble tatt igjen og dratt med ned i en undergang hvor minst 15 gutter sto rundt ham. Der ble han slått og sparket gjentatte ganger av flere personer. En hoppet på hodet hans, men da var det én eller to som sa stopp og holdt personen fast. Da stanset volden, ifølge dommen.

14-åringen kom seg tilbake til T-banen og ble tatt med til legevakten av foreldrene.

De konstaterte at han var forslått, blødde fra et kutt i tinningen, hadde hevelse rundt øyet og et rødt merke under haken og hadde hjernerystelse. Foreldrene måtte vekke ham flere ganger om natten de første nettene. Retten viser også til bilder som ble tatt på legevakten som viser gutten blodig og forslått. Han hadde vondt flere steder på kroppen i to til tre uker.

– Ukultur på Mortensrud

I retten forklarte både en politibetjent som jobbet i forebyggende enhet på Manglerud og en undervisningsinspektør ved skolen til de tiltalte at «det er en ukultur på Mortensrud hvor mange blir med for å gjengjelde hvis de mener noen har gjort urett mot en fra Mortensrud. Det er også represalier for å tyste.»

De tiltalte har ikke villet forklare hvem som har gjort hva, og har gjennomgående bare villet forklare seg om sin egen involvering, skriver retten.

Strafferammen for grov kroppskrenkelse er fengsel i inntil seks år. For en voksen person ville straffen for dette vært fengsel imellom 120 dager og fem måneder, skriver retten.

På grunn av de tiltaltes lave alder, ble straffen satt lavere. De fire er også dømt til å betale 20.000 kroner i oppreisning til 14-åringen.

Straffen for dette må være streng, slik at retten viser hvor alvorlig samfunnet mener det er når mange angriper en person på denne måten og slår og sparker ham, heter det i dommen.

Saken har vært en stor psykisk belastning for ham i ettertid, har moren forklart i retten. Han vet ikke hvem de fleste av de som var involvert er, og vet ikke når han vil møte dem igjen eller hvordan han kan unngå det.