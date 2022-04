MDG kan stanse nytt skoleopptak i Oslo – stor motstand internt

Det kan gå mot splittelse i byrådet om opptak til videregående skole. I MDGs bystyregruppe er skepsisen stor til forslaget om å blande elever med gode og dårlige karakterer.

Bystyrerepresentant Rauand Ismail i Oslo MDG vil ikke anbefale ny inntaksmodell til videregående skole. Den vil ikke løse utfordringene for elevene som sliter, mener han.

23. apr. 2022 07:15 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo Ap og Oslo SV vedtok før påske at de vil endre dagens opptak til videregående skole. De vil bort fra såkalt fritt karakterbasert opptak og innføre en ny blandingsmodell der gode karakterer får mindre å si.

Men nå kan det se ut som de vil slite med å få byrådspartner MDG med seg, og dermed også flertall i bystyret.

For i MDGs bystyregruppe er motstanden stor mot den nye modellen, får Aftenposten opplyst.

– Det er blandede meninger, men jeg registrerer at mange er skeptiske, bekrefter Rauand Ismail. Han er utdanningspolitiske talsperson i Oslo MDG.

Bystyregruppen og fylkesstyret skal komme med sine anbefalinger i starten av neste uke. Oslo-partiet tar endelig stilling til saken på representantskapsmøte 19. mai.

Norges mest karakterdelte skoler

Den nye blandingsmodellen legger opp til at halvparten av elevene får velge skole først fordi de har best karakterer. Den andre halvparten blir tatt inn fra fem grupper med ulikt karakternivå.

Målet er å utjevne elevgruppene på byens skoler. Oslo har i dag de mest karakterdelte skolene i landet.

Se hvordan blandingsmodellen vil fungere nederst i saken.

Ismail sier det er ulike begrunnelser bak skepsisen i partiet.

– Men hovedbegrunnelsen er at hvis vi skal forandre inntaksordning, så må det være til noe bedre. Og man er usikker på om dette er noe bedre, sier han.

Mange i partiet mener også det er uheldig å innføre en ordning som raskt kan bli endret igjen hvis de borgerlige får makten. De mener en slik stor endring må gjøres i starten av en bystyreperiode – og ikke helt mot slutten.

Tror ikke ny modell løser problemet

Ismail sier mange heller ikke er enig i at det er de karakterdelte skolene som er problemet.

– Vi mener hovedproblemet er at vi sender elever uten forutsetninger for å fullføre videregående rett inn i klasserommene. Så blir det selvsagt en utfordring når mange av disse elevene hoper seg opp på noen skoler. Men problemet er først og fremst at de ikke har fått et tilpasset løp, som for eksempel et alternativt skoleår, sier Ismail.

Han er selv blant dem i partiet som ikke vil anbefale blandingsmodellen.

– Jeg tror ikke at det å blande disse elevene noe mer rundt omkring, vil løse utfordringene. Det de trenger, er tid, nok ressurser og et annet og mer mangfoldig tilbud enn de får i dag, sier han.

Han understreker at det er ulike meninger og at det fortsatt er åpent hva partiet lander på.

Grønn Ungdom i Oslo er blant dem som ikke har bestemt seg. De skal til stilling til uken, sier leder Eirik Toressønn Myrvold.

Han sier meningene om saken er delte i ungdomspartiet.

– Et byproblem

En som håper partiet blir med og støtter den nye modellen, er leder av Stovner MDG, Finn Dyrkorn.

– I et system uten regulering, så får man et klasseskille som er basert på hvem foreldrene dine er og hvor du har vokst opp. Og det er et byproblem. Det er derfor jeg mener den nye modellen er et godt forslag, sier Dyrkorn.

Leder av Stovner MDG, Finn Dyrkorn, ber partiet slutte opp om den nye inntaksmodellen til videregående skole.

Men Dyrkorn frykter at partiet vil si nei. Han peker på at svært mange i partiet har en høyere akademisk utdannelse.

– Det betyr at de stort sett har barn som kan velge fritt. Vi vet at foreldrenes utdanningsnivå er det som betyr mest for barnas karaktersnitt, påpeker han.

Dyrkorn kaller seg som «en utypisk MDG-er» som hvit mann uten høyere utdannelse som bor på Stovner.

– Men jeg vil si at det er livets harde skole som forteller meg at dette forslaget ikke er så dumt. For jeg tror på at de som er heldige og de som ikke er fullt så heldige, har godt av å møte hverandre, sier han.

SVs hjertebarn

Oslo MDGs gruppeleder i bystyret Eivind Trædal sier han også heller mot å støtte blandingsmodellen.

– Det er en ganske moderat endring av kursen, og vi vet at dagens modell har ført til økende skiller mellom skolene. Men det beste hadde vært en bredere enighet om endringer som står seg over tid, sier han.

For partiet vil det heller ikke være en enkel avgjørelse å gå mot byrådspartnerne Ap og SV, understreker han.

Trædal peker samtidig på at de tre partiene i byrådsplattformen kun ble enige om å utrede mulige nye modeller, og at MDG aldri har gått til valg på å endre fritt karakterbasert opptak.

Den nye inntaksmodellen anses først og fremst å være SVs hjertebarn.

– Men SV prioriterte ikke saken så høyt at de krevde at den skulle nedfelles i byrådsplattformen, påpeker Trædal.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) la tidligere i vinter frem en ny opptaksmodell til videregående skole. Men hun kan slite med å få flertall for den.

Skolebyråden håper MDG lander på ny modell

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) skriver i en SMS til Aftenposten at hun er glad for at MDG legger opp til en åpen og god debatt, og at hun håper partiet lander på blandingsmodellen.

«Hvis vi skal lykkes med å jevne ut de store forskjellene i Oslo er vi nødt til å gjøre mange grep. Også i skolen», skriver Eidsvoll, og legger til at hun mener man ikke kommer unna å gjøre noe med inntaksmodellen.

Hun sier hun ser frem til å følge debatten i MDG videre.