Vestkanten skal få et nytt bystrøk. Men Plan- og bygningsetaten er ikke fornøyd med planene.

Plan- og bygningsetaten mener Mustad vil bygge for høyt og er skeptisk til badeanlegg ved Lysakerelven. Men etaten er positiv til å rive CC vest.

Lilleaker ligger på Oslo vest, på grensen til Bærum. Mustad Eiendom eier store deler av området. Nå vil de forvandle det til et bystrøk.

Et nytt urbant byområde på størrelse med Bjørvika. Det ser Mustad Eiendom for seg på Lilleaker, vest i Oslo. Her vil selskapet spytte inn minst 15 milliarder kroner i Lilleakerbyen de neste 10–15 årene.

Det er lite som minner om by på Lilleaker i dag. Det består av massive kontorbygg, avkjøring til to store motorveier og et av Norges største kjøpesentre.

I fremtiden kan det komme 2000 boliger, 10.000 arbeidsplasser, grøntområder, ny skole, nye barnehager, torg, handlegater, servering og kulturtilbud – hvis Mustads planer blir virkelighet. Det familieeide selskapet har holdt til her i over 150 år.

Et komplett forslag er klart og lagt ut på offentlig høring. Men Plan- og bygningsetaten er skeptisk.

Området langs Lysakerelven har en lang industrihistorie og skal forbedres i Mustads nye planer.

Vil plante 1000 nye trær

Her er planen for den 300 mål store eiendommen i kortversjon:

Midt i smørøyet, mellom boligblokker og næringsbygg, ligger vestkantens shoppingmekka: kjøpesenteret CC vest, som Mustad eier. Det vil de rive.

Som erstatning vil de skape en ny handlegate nærmere Lysaker stasjon.

Lysakerelven skal gjøres tilgjengelig. Mustad ser for seg badeanlegg, flytebrygge, nye broer og hytter på påler. Lilleaker skal få to nye barnehager.

Det skal plantes 1000 nye trær. Lilleakerveien skal forskyves, utvides og senkes og bli «en livlig og frodig strøksgate med moderat trafikk, pulserende til sent på kveld».

Sier nei til badeanlegg og hytter ved Lysakerelven

Men etaten er altså ikke fornøyd. «Det er flere grunner til at plan- og bygningsetaten ikke anbefaler planforslaget», skriver etaten i sin vurdering.

Her er noen av grunnene:

Tiltakene ved Lysakerelven kan skade naturmangfoldet. Etaten er kritisk til ny bebyggelse nærmere enn 20 meter fra vannkanten.

Mustad planlegger flere parker. Men Plan- og bygningsetaten mener den foreslåtte hovedparken er for liten og for dårlig. Ved siden av foreslås det nye boligbygg. Det vil gjøre at parken oppleves som privat, mener etaten.

Mustad vil bygge 5 høyhus på over 42 meter. Etaten mener det bør være maks 1 høyhus.

Barnehagene får ikke nok uteareal.

Det legges opp til for mange parkeringsplasser. Etaten understreker at det er gode tog-, trikk-, buss- og T-baneforbindelser i området.

Kjøpesenteret CC Vest åpnet sine dører for første gang i 1989. Senteret ligger på Lilleaker i Oslo vest ved grensen til Bærum øst.

– Mye er bra

Avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Andreas Vaa Bermann, utdyper:

– Det er totalsummen av endringer vi ber om, som gjør at vi ikke kan anbefale planforslaget, skriver han.

Men når det er sagt:

– Selv om vi ikke anbefaler planforslaget på nåværende tidspunkt, så er det mye som er bra med det, understreker Bermannn.

Etaten er blant annet positiv til Mustads ønske om å rive kjøpesenteret CC vest. Den er også positiv til at området skal tilrettelegges for gående og syklende.

Mustad kan fortsatt fremme sitt forslag. Da vil det bli vurdert om etaten skal lage sitt eget alternativ, som Oslos politikere må ta stilling til.

Mustad: – Skuffet

Olav Line er administrerende direktør i Mustad Eiendom. Han er overrasket over tilbakemeldingen. Line understreker at de har brukt rådgivere for å sikre at landskapet langs Lysakerelven bevares.

Line reagerer også på at etaten ikke er fornøyd med grøntområdene. Planene legger nemlig opp til tre ganger så mye grønt som i dag.

– Jeg er skuffet over at det ikke har vært bedre dialog, og setter spørsmålstegn ved om etaten har satt seg inn i forslagets 3200 sider, sier han.

Plan- og bygningsetaten svarer at de selvfølgelig har satt seg inn i hele forslaget, og viser til sine 58 sider med vurderinger. Videre skriver etaten at deres oppgave er å vurdere helheten og ulike interesser og hensyn, og at de håper det videre samarbeidet kan bli bedre.

– Kan dere imøtekomme etaten på noen punkter?

– Det kan vi helt sikkert. Vi påstår ikke at vi har gjort alle de riktige vurderingene. Noen justeringer er det helt sikkert mulig å gjøre, sier Line.

Han håper forslaget kan nå politikernes bord før sommeren 2023.