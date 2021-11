Over 100.000 har besøkt festivalen Fjord Oslo, ifølge arrangørene.

Har du sett lyskunst fra Oslo i sosiale medier i helgen? Du er ikke alene.

7. nov. 2021 22:45 Sist oppdatert nå nettopp

Om du har sosiale medier, og er fra, kjenner noen eller har vært i Oslo i løpet av helgen, er sannsynligheten høy for at du har sett bilder fra lysfestivalen Fjord Oslo. I perioden 5.–7. november har 13 verk av lyskunst gitt liv til høstmørket.

- Vi opplever at folk synes dette er inspirerende, tankevekkende og inviterer til refleksjon. På noen verk blir folk stående lenge. Det er fint å se at de tar seg tid til å oppleve lyskunst, sier Anastasia Isachsen.

Hun står bak lysfestivalen, som ble arrangert første gang i 2019, sammen med ektemann og kollega Frank Isachsen. De to beskriver lysfestivalen som sitt kjærlighetsprosjekt.

– Før snøen kommer, er det mørkt og svart rundt oss. Vi tror dette er viktig for psyken til folk, sier Frank Isachsen.

Kunstverket «Gaia» er skapt av Luke Jerram.

Venninnene Alexane Gosset, Annika Rische og Sarah Hopp.

Føler seg heldige

Tre venninner fra henholdsvis Tyskland og Frankrike forteller at de aldri har opplevd noe lignende, hverken i Oslo eller andre steder.

– Jeg føler meg spesielt heldig som får oppleve dette i dag, fordi jeg reiser i morgen, sier tyske Annika Rische.

Hun besøker venninnen Sarah Hopp, som studerer i hovedstaden.

– Denne kunsten inviterer folk til å delta. Vi så mange som tok bilder hvor de forsøkte å løfte jordkloden og slike ting, sier Hopp.

De synes det er bra at festivalen er gratis og åpen for alle.

– Vi har alltid fått lære at vi ikke får lov til å ta på kunst i museum, men dette er noe helt annet. Dette er kunst for folket i dag, og ikke kun historisk, sier Rische.

Kunstverket på Nobels Fredssenters fasade heter «Transnature» og er skapt av Hotaru Visual Guerrilla.

Det var så trangt om plassen at sikkerhetsvakter måtte hjelpe trikkene frem.

Fascinerende opplevelse

Et mylder av barnefamilier, vennegjenger og turister fylte Aker brygge, og festivalen måtte ha sikkerhetsvakter for å slippe frem trikkene.

Lyskunsten til Nobels Fredssenter er spesialdesignet til å kle huset. Morten Granli besøker Aker brygge med familien og la godt merke til dette verket.

– Det var veldig detaljert og fint å se på sammen med musikken. Det er også fint å se så mange mennesker samlet igjen, sier han.

Både han og Ingvild Storø beskriver opplevelsen som fascinerende.

– Det gjør veldig inntrykk. Som familie synes vi dette er en fin måte å oppleve kunst på, sier Storø.

Morten Granli og Ingvild Storø, sammen med døtrene Andrea Granli Storø (9) og Henni Granli Storø (6).

– Lett å bli forelsket i lyskunst

Temaet for årets festival er antropocen, en fremtidsidé om en ny epoke.

– Vi har invitert kunstnerne til å tolke deres betraktning av menneskehetens fremtid på jorden, sier Anastasia Isachsen.

Hun er selv lyskunstner og står bak verket «Monad». Gjennom video på vannskjerm beskriver hun «Monad» som et uttrykk for at det kan oppstå noe fint og harmonisk etter kaos.

Kunstverket «Monad». Anastasia Isachsen har laget dette i samarbeid med musiker Arve Henriksen.

– Øynene til folk glitrer, sier Anastasia Isachsen.

Selv har hun deltatt på flere internasjonale utstillinger, og hun savnet et større rom for lyskunst i Norge.

– Etter å ha opplevd hvor åpent, sosialt og inkluderende dette kan være, lurte jeg på hvorfor det ikke fantes i Norge. Etter hvert tenkte vi at vi kunne gjøre det selv, sier hun.

I dag er hun strålende fornøyd og takknemlig over å se hvor mange som deler sine opplevelser.

– Det har vært en eksplosjon i sosiale medier! Jeg tror dette er en kunstform det er lett å bli forelsket i, sier Isachsen.