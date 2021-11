Kommunen snur. Nå skal lyktestolpene i akebakken bort.

Lyktestolpene som plutselig dukket opp i den populære akebakken på Tøyen, skal nå fjernes så fort som mulig. Tøyen-beboere jubler.

Ådne Obrestad fryktet vinterlykken for familien var brutt da lyktestolpene i bunnen av akebakken dukket opp. Nå snur kommunen. Bildet er tatt i forbindelse med den første reportasjen om akebakken.

– Wow! Pur lykke!

Slik beskriver Ådne Obrestad følelsen av at lyktestolpene nå forsvinner da Aftenposten overbringer ham gladnyheten.

Obrestad er ildsjel bak lyktestolpeopprøret på Tøyen. Han sa til Aftenposten for en drøy ukes tid siden at lyktestolpene plassert i bunnen av bakken gjorde aking livsfarlig for barna. Det er fordi farten er høyest akkurat der stolpen ble plassert, forklarer Obrestad.

Frykten var at barna skulle kræsje og slå seg.

Han klaget derfor til Bymiljøetaten, men det første innspillet til kommunen ble blankt avfeid. Bymiljøetaten svarte at det er «ferdsel på eget ansvar» i parkene i Oslo. «Dette gjelder også aking», skrev etaten. Mange var uenige i denne vurderingen, og etter et stort engasjement rundt saken, snur nå altså Bymiljøetaten.

Nå lover kommunen å fjerne de fem lyktestolpene så raskt som mulig. En trygg akesesong i Tøyenparken er dermed sikret.

Det er Obrestad svært fornøyd med.

– Man får jo troen tilbake. Det var jo et slag i magen da jeg så stolpene, det var rett og slett vinterlykken for familien vår som forsvant, sier Obrestad.

Han sier mange er opptatt av de store tingene rundt Tøyen knyttet til levekårsutfordringer og integreringsspørsmål, men at man kanskje glemte hvor viktig en akebakke i nærheten av hjemmet er.

– Hvis ikke vi kan ake her, må vi ta banen eller trikken for å komme oss ut. Det er bra for alle ungene i området at det fortsatt blir akemuligheter rett i nærheten. Barndom er ferskvare som man tar med seg gjennom hele livet, sier Obrestad.

Terrasseformene gir både ekstra fart og spenning, men øker vanskelighetsgraden for akeren.

– Bra

Teodor Bruu fra Miljøpartiet de grønne er leder av bydelsutvalget i bydel Tøyen. Han sier at de er blitt kontaktet av mange beboere og andre med tilknytning til Tøyen etter at saken dukket opp i Aftenposten.

– Samtidig som at vi har jobbet med dette i bydelsutvalget, har vi hatt kontakt med byrådssekretariatet på feltet. Det er viktig for barna i Tøyenområdet at den kan brukes og er trygg, sier Bruu.

Han trekker frem at bakken i Tøyenparken er ekstra spennende å ake i, siden utforkjøringen er formet i terrasser. For barn med sans for adrenalin, vil altså hver enkelt avsats fungere som et lite hopp hvis man har tilstrekkelig fart.

– Akebakken er veldig populær fordi man kan få ekstra fart og spenning med disse humpene. Samtidig gjør disse det litt mer vanskelig for barna å styre godt. Og barn er jo i utgangspunktet ikke veldig flinke til å styre. Jeg er glad for at lyktestolpene nå tas bort, sier Bruu.

Han håper nå at de kan få opp andre typer lys i parken slik at både gående og akende kan trives.

Lyktestolpene nederst på bildet vil nå fjernes for at barna ikke skal kræsje og skade seg når de aker.

– Barnas lek viktigst

Sirin Stav er byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Hun sier at lyktestolpene i Tøyenparken ble satt opp etter et lokalt ønske om bedre belysning i parken, men at i denne saken er hensynet til barns frie lek viktigere.

– Det er viktig for meg at Oslobarn kan leke fritt uten fare for liv og helse. Derfor har jeg i dialog med Bymiljøetaten besluttet at lyktestolpene nedenfor akebakken skal fjernes, sier Stav.

Det er viktig at innbyggerne bryr seg om nærmiljøet sitt, påpeker Stav, som retter en takk til alle som har engasjert seg.

– Jeg hadde en god prat med lederen av bydelsutvalget i går, som også var tydelig på at det er ønskelig at lyktestolpene fjernes. Vi har sett på forskjellige løsninger, men det har vært tungtveiende hva bydelen, skolen og de lokale aksjonistene har ment. Derfor har vi besluttet at alle fem stolpene fjernes.