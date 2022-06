Applaus for høyhus i tre

Arthur Buchardt smalt til med å foreslå verdens høyeste trebygning på Økern. Han møter nesten unison applaus fra Oslo-politikerne.

Høyblokken på Økern kan bli lillebror hvis Arthur Buchardt får realisere sin høyhusdrøm på Økern. Politikerne er i utgangspunktet positive.

Nå nettopp

– Kjempegøy at noen vil bygge såpass mye i tre!

Det var byråd for byutvikling Hanna Marcussens (MDG) reaksjon da hun leste om høyhusinnspillet i Aftenposten mandag. I likhet med de fleste andre ante hun ikke at Arthur Buchardt sammen med Snøhetta lenge har jobbet med et skikkelig høyhus i tre.

Men – både hun og de andre politikerne Aftenposten har kontaktet – er i utgangspunktet gjennomgående positive.

– I hovedsak fordi tre kommer bra ut klimamessig, sier Marcussen.

Hun tilføyer:

– Tre har også mange andre fordeler. Blant annet gir det fine og varme kvaliteter til selve bygget. Det har jeg erfart i en bygård bygget bare i tre på Grünerløkka.

Kan være et forbilde

Byråden mener det i seg selv er et poeng å få opp bruken av tre, helst kortreist og norskprodusert.

Det banebrytende prosjektet ble presentert bare dager etter at Oslos nye høyhus-strategi er presentert. Der blir det lagt opp til å sprenge den gjeldende makshøyden på 117 meter og gå opp til 125 meter rundt Oslo S. Buchardt & co. tester muligheten for hele 140 meter – og altså ny verdensrekord. På Økern.

Marcussen understreker at det er langt frem til en vedtatt høyhusplan, og at hun foreløpig ikke kan si noe om hvilke høyder som kan bli aktuelle.

– Hvert bygg skal uansett vurderes enkeltvis, blant annet ut fra kvalitets- og klimakrav, sier hun.

Så minner hun om at i den nye planen heter det at høyhus skal være foregangsprosjekter, også for arkitektur.

– I så måte går jo prosjektet rett inn i debatten om planen, konstaterer hun.

Et badeland på Økern er et etterlengtet tilbud. Men hvem det vil være for, er et vesentlig spørsmål.

Tanken om et badeland har hun også sansen for, men understreker at det byen trenger, er et bad for folk flest – ikke for de rikeste.

– Tror du dette vil bli realisert?

– Jeg håper i hvert fall de går videre med planene om et trebygg der.

Sier «tusen takk»

Marcussen får følge av James Stove Lorentzen (H), leder i Byutviklingsutvalget.

– Jeg vil appellere til Plan- og bygningsetaten om å ta imot invitasjonen så vi får en analyse av ideen. Vi må se om det er mulig, sier han.

– Når en innovatør som Buchardt tør å utfordre og utforske muligheten, må vi ta det på alvor. Hvis han vil jobbe med dette i Oslo, må vi si tusen takk.

Heller ikke Stove Lorenzen vil gå inn på konkrete høyder nå.

– Det får vi ta etter hvert, sier han.

Arthur Buchardt står allerede bak det som i dag er verdens høyeste trehus: Mjøstårnet i Brumunddal på 85,4 meter. Nå vil han gå betydelig høyere.

Alle gode ting er tre

Aps fraksjonsleder for byutvikling, Abdullah Alsabeehg, er også begeistret.

– Det er et spennende prosjekt, men vi må vente og se alle detaljene, sier han.

Alsabeehg viser til at uttrykket «alle gode ting er tre» har fått en ny betydning de siste årene.

– Vi vil at Norge skal være ledende i utviklingen av hus og høyhus i tre. Potensielt kan et slikt bygg bidra til dette.

Ola Elvevold (SV)håper prosjektet vil bli realisert - ett eller annet sted og på en eller annen måte.

– Vi trenger bygg som er karbonlagre istedet for store utslippkilder. Så må vi vurdere om denne tomten er riktig sted, og hvilke tilpasninger som må gjøres for at det skal fungere godt for Økern, sier han.

Hva skjer på bakken?

Fasadene er foreløpig bare rene skisser. Men å skape liv på bakkeplan må være en viktig oppgave også for et høybygg.

Venstres Haakon Riekeles tenker i samme baner. Han er enig i at prosjektet er spennende og er spesielt positiv til bruken av klimavennlig tre. Men han mener det viktigste må være hva tårnet og det foreslåtte sidebygget vil bidra med på bakkeplan.

– Vil det løfte Økern som byområde? Er skyggevirkningene akseptable? Blir det et estetisk bygg, spør han.

Så trekker han selv konklusjonen:

– Er svaret på alt «ja», så er høydene mindre viktige. Alt i alt er jeg avventende positiv.

«Mest mulig profitt»

Også Rødts Sofia Rana synes ideen med å bygge i tre i utgangspunktet kan være god. Men hun mener 140 meter er altfor høyt. Og påpeker at det er mye vi ikke vet om prosjektet.

– Det viktigste er at et eventuelt badeland blir tilgjengelig for alle. Og det bør være kommunalt, sier hun.

Nestleder i utvalget, Sabina Syed (MDG), er også svært tvilende til om et privat badeland er det Økern trenger. Hun synes det er greit at utbyggere utfordrer kommunen ved å visualisere muligheter.

– Men ofte vil «utfordringen» være løsninger som gir mest mulig profitt, slik det fremstår i dette forslaget. Da er det ikke så interessant, synes jeg, skriver hun i en mail.