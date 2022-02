Tryvannsstua har åpnet igjen i ny drakt. Men fortsatt leter tre markastuer etter nye bestyrere – med blandet hell.

For Ove Jørgensen var valget om å ta over Tryvannsstua enkelt. Men hvor lett er det å finne folk som vil vie livet sitt til Marka?

Eirik Leinan holder bålpannen i live utenfor Tryvannsstua. Han er «en hjelpende familiehånd» som har reist ned for å hjelpe det nye bestyrerteamet med å få nytt liv i Tryvannsstua.

Du har ikke tatt turen for å se hvordan nye Tryvannsstua er blitt selv, nei? Å lese om det sparer deg i det minste et par kuldegrader. Og bestyrer Ove Jørgensen åpner både inngangsdører og kjøkkendører for Aftenposten.

– Dette livet passer oss egentlig helt perfekt, sier han.