Hvite romjulsdager

Det er uken for snøfall i og rundt hovedstaden. Det meldes mer nedbør i fast form de neste dagene.

Det har lagt seg et teppe over byen. Det spas og brøytes. Langs Griniveien i Bærum har Anine Ragnif tatt med seg hesten Kaiser og og hunden Kala på lufting. Det er datterens hest, men hun er ute på skitur. Så jeg tar meg av luftinga av de firbente, ler Ragnif. Hun holder et ekstra godt tak i dyrene der brøytebilene passerer og det skraper høylydt mot asfalt og is.

Ned fra Østernvannet . Benedicte Wardemann har lagt inn spurten ned mot parkeringsplassen sammen med sønnen Frans (7) etter en times tur på ski i Bærumsmarka.

Frognerparken har også fått kjenne på det myke fra oven. Snøen demper alle lydene fra byen så det er noe magisk i det å vandre inn blant trær og skulpturer.

Anine Ragnif tatt med seg hesten Kaiser og og hunden Kala på lufting.

Snøfylte gater. Theresesgate sett fra Bislett

Frem med børstene. Snø dekker parkerte biler på Frogner

I akebakken ved Hagabråten i Bærum er det aktivitet etter snøfallet

Vinterskodde på to og fire i Jacob Aalls gate på Majorstuen