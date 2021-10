Ung mann svært kritisk skadet etter skyting i Oslo: – Vi forbereder oss på å kunne stå i en svært alvorlig etterforskning

Bevæpnet politi i arbeid på stedet like over klokken 23 torsdag kveld.

Politiet ber vitner melde seg etter at en mann på 20 år ble skutt på Mortensrud i Oslo. Fredag morgen var fortsatt ingen pågrepet. - Det er svært kritisk, sier politinspektør Grete Lien Metlid.

7. okt. 2021 23:01

Det er en mann på 20 år som er skutt, opplyser politiet.

– Det er svært kritisk, og vi rigger oss for en stor etterforskning, sier Metlid fredag formiddag.

Vedkommende ble torsdag kveld behandlet av ambulansepersonell på stedet.

– Det er en vanskelig situasjon for familien hans, sa Metlid på en orientering for pressen.

Hun understreker alvoret i at det skytes ute i det offentlige rom.

– Det skjer i høstferien i et område hvor barn og unge vanligvis er. Det skjer på kvelden. Vi forstår at dette oppleves sterkt på Mortensrud og at man kan oppleve frykt, sa Metlid.

Den skadede mannen ble torsdag kveld kjørt til Oslo universitetssykehus Ullevål. Så langt er ingen pågrepet i saken. Innsatslederen bekrefter at flere personer skal ha forsvunnet fra stedet etter hendelsen.

Politiet fikk melding om skytingen ved Lofsrud skole klokken 22.22. Det ble avfyrt flere skudd på stedet, og vitner sa til VG og NRK at de hørte seks skudd.

Politiet opplyste først at mannen fremsto som alvorlig skadet, men senere ble det presisert at han er kritisk skadet. Han fikk livreddende førstehjelp av første politipatrulje på stedet, før ambulansepersonell overtok.

Politiet har kalt inn til pressebrief om skytingen fredag morgen kl. 09.

Hendelsen skjedde ved Lofsrud skole. Flere politipatruljer rykket ut til åstedet.

Det pågikk en stor politioperasjon, og politiet var på plass med mange patruljer. Både hundepatruljer og politihelikopteret deltok i innsatsen. Aftenpostens reporter på stedet kunne konstatere at det var minst 20 politipatruljer i området. Det pågikk også både teknisk og taktisk etterforskningsarbeid.

Arbeidet til politiet pågikk videre utover natten.

Fredag morgen har ikke politiet mer informasjon om etterforskningen og søket etter mistenkte.

– Vi har jobbet med saken i hele natt, men foreløpig har vi ikke noe nytt å fortelle, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB ved 5.30-tiden fredag morgen.

Det var flere personer på stedet da skuddene ble avfyrt. Personen som ble skutt, gikk ikke på Lofsrud skole, ifølge politiet.

Operasjonsleder Hekkelstrand sa at at meldingen om skytingen kom fra personer i nærheten.

Politiet ber alle vitner om å ta kontakt med dem.