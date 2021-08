To personer ranet i Oslo i natt. Én person med machete pågrepet.

Et av ranene fant sted på Adamstuen. Det andre fant sted på Majorstuen. Hittil er en mistenkt pågrepet. Politiet tror samme gjerningspersoner står bak begge ranene.

Nå nettopp

Ingen av de fornærmede ble fysisk skadet, men de ble fratatt personlige eiendeler.

Politiet fikk melding om ranet i Schønings gate, som ligger mellom Majorstuen og Marienlyst, klokken 01.39 natt til søndag.

Kort tid senere ble en mistenkt pågrepet i nærheten. Han var i besittelse av en machete. Mannen, som er i slutten av tenårene, satt i morgentimene søndag i arresten.

En av de mistenkte var søndag morgen fremdeles på frifot.

Rett før klokken 03 fikk politiet melding om ytterligere et ran på Adamstuen. Dette ranet hadde funnet sted tidligere på natten. Derfor rakk politiet aldri å gjøre noen operative tiltak.

– Det kan tyde på at de har forsøkt å rane flere, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo-politiet.

Ved 07-tiden søndag sier Stokkli til Aftenposten at hypotesen om at samme gjerningspersoner står bak begge ranene har styrket seg. Han sier det på bakgrunn av fremgangsmåten og beskrivelsene fra de fornærmede. Politiets hovedteori er at ranerne først slo til på Adamstuen, og deretter beveget seg i retning mot Majorstuen.