Nye tall: Over 80 på julebordet ble trolig smittet av omikron. Men få ble svært syke.

80 av 140 gjester på Louise Restaurant på Aker brygge ble mest sannsynligvis smittet med det nye viruset. Det viser resultatene fra screeningen.

Assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo jakter på omikronsmitte. Så langt viser prøver at 80 gjester ved Louise Restaurant og Bar ble smittet av omikron.

9. des. 2021 13:48 Sist oppdatert nå nettopp

Tidligere torsdag kunne Folkehelseinstituttet melde at 17 av julebordgjestene er smittet med omikron. Det vet de fordi disse testene er sekvenserte. Men det er stor sannsynlighet for at smittetallet er mye høyere.

Det viser nemlig resultatene fra den såkalte screeningen.