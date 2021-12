Lange køer ved teststasjon på Adamstuen: – Benytt hele åpningstiden, sier kommunen

Det er lange køer ved teststasjonen på Adamstuen. Oslo kommune jobber med tiltak, men avviser at de har kapasitetsproblemer.

Bildet viser køen utenfor testsenteret på Adamstuen torsdag denne uken.

Folk strømmer til testsentrene for å teste seg for koronasmitte. Enda flere er ventet å ta turen etter at omikronvarianten ble påvist i Norge.

Ved kommunens testsenter har dette ført til lange køer. Et bilde Aftenposten har fått tilsendt viser lang kø ved testsenteret på Adamstuen, torsdag. Folk kan bli stående i kø i inntil to timer i minusgrader, forteller en person i nabolaget.