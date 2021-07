Foto: Ketil Blom Haugstulen Nå bugner det av kirsebær i Oslos offentlige trær. Det er det ikke så mange som har fått med seg, unntatt fugler og innsekter Men nå har noen kartlagt Oslos frukttrær for deg. Oslo Oslo Kirsebærsesongen er i gang i Oslo.

Kirsebærsesongen er i gang. I Oslo finnes hundrevis av offentlige trær du kan plukke fra, helt gratis.

– Jeg så det med en gang jeg gikk av bussen, hvor mange modne kirsebær det er her.

Carina Fagerkind står like nedenfor Torshovparken i Oslo og titter opp i tretoppene. Over henne henger mengder av mørkerøde bær og tynger grenene. Mye tyder på at Fagerkind er en av få Oslo-innbyggere som har fått med seg kommunens offentlige skattkammer.