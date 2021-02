Du kan ikke bruke byen, men du kan nyte Oslo fra sofakroken.

8. feb. 2021

For hovedstaden står sentralt i mange kunstneriske verk.

Her er fem anbefalinger fra fem av hovedstadens kulturpersonligheter.

Skuespiller Thea Sofie Loch Næss

Loch Næss har blant annet spilt i Netflix-serien The Last Kingdom. Hun er snart aktuell i en av hovedrollene i ungdomsserien Delete Me på Viaplay. Den har premiere 7. mars.

Foto: Stein J. Bjørge

– Min koronavennlige anbefaling er Lars Saabye Christensens trilogi Byens spor. Jeg leste siste bok for nøyaktig et år siden, uvitende om hva som ventet oss, og det var mitt første lesermøte med Lars Saabye Christensen.

Heimstaddikter Christensen gjør inntrykk på stadig nye generasjoner. Foto: Bjørge, Stein

– Bøkene tar deg på en historisk og emosjonell reise gjennom Oslo i tiårene etter krigen. De er både medrivende og tankevekkende, bøker det er deilig å forsvinne inn i under nedstengingen. Og man blir utrolig glad i og investert i alle karakterene, men selve byen Oslo er også en viktig karakter i seg selv, som alltid er til stede. Og Saabyes Oslo er varm og god. Fine mennesker, fin by, fin bok!

Trilogien er utgitt fra 2017 til 2019. Den er en selvbiografi i romanform, og den siste boken i serien ble anmeldt av Aftenposten her.

Forfatter Torgrim Eggen

For sin forrige bok, biografien om Axel Jensen, vant forfatteren Brageprisen for sakprosa. Nå har Eggen startet på arbeidet med en bok om Oslos moderne kulturhistorie.

Torgrim Eggen velger en raplåt med tema fra hjemtraktene rundt Romsås. Foto: Signe Dons

Men Eggen velger en annen sjanger når han skal anbefale et Oslo-verk.

– Jeg gjør noe kanskje så utypisk som å anbefale en hip hop-låt. Den er:

«Nilsen» med Don Martin og Tommy Tee.

– Et lite mesterverk i norsk rap. Dette er Oslos The Message, den er nydelig skrevet, i bunn og grunn søt og hyggelig, og peker på hvor trivielle problemene våre tross alt er. Ekstra jubelpluss for videoen, som viser frem stedene der jeg vokste opp og levde voksenlivet mitt.

Filmskaper Thea Hvistendahl

Hvistendahl har regissert en rekke kortfilmer og debuterte som kinofilmregissør i 2017 med Adjø Montebello om Karpe.

Foto: Andreas Bjørseth

– Jeg velger meg Joachim Triers Oslo-trilogi.

Den tredje filmen i rekken, Verdens verste menneske, kommer senere i år. Samtidig har Reprise 15-års jubileum og Oslo, 31. august 10-års jubileum.

– Jeg var så heldig å få se en testvisning av en uferdig versjon av den nye filmen i forrige uke. Da ble jeg helt slått ut. En nydelig film i seg selv, men også en eksepsjonelt fin skildring av Oslo på lerret.

Regissør Trier satser på kinopremiere for siste film i sin Oslo-trilogi denne høsten. Foto: Kyrre Lien

I forbindelse med nevnte jubileer, kan premieredato for Verdens verste menneske bli 31. august.

Reprise kan strømmes på Viaplay. Oslo, 31. august kan blant annet leies på SF Anytime og Itunes.

Kunstner Marianne Heske

Kunstneren har jobbet innenfor en rekke stilarter og deltatt på utstillinger verden rundt.

Foto: Stig B. Hansen

– Jeg anbefaler Lars Saabye Christensens Min kinesiske farmor og Halvbroren.

Hovedstaden står sentralt i mange av Lars Saabye Christensens bøker. Foto: Cappelen Damm

– Han er en samtidsforfatter som skildrer sin hjemby Oslo på en inderlig og stillferdig måte, som er personlig og gripende. Ingen har vel skildret Oslo med en slik ømhet som han, sier Heske.

Min kinesiske farmor ble anmeldt av herværende avis i fjor høst. Boken karakteriseres både som biografi og essay.

Halvbroren kom ut i 2001. Slekts- og oppvekstromanen sikret Christensen både Brageprisen, Bokhandlerprisen og Nordisk råds litteraturpris.

Filmskaper Itonje Søimer Guttormsen

Filmskaperen er aktuell med filmen Gritt, som har premiere 26. mars.

Regissør og manusforfatter Itonje Søimer Guttormsen (t.h.) og hovedrolleinnehaver Birgitte Larsen i «Gritt». Foto: Mer Film / NTB

– Her får jeg klinke til og si Døden på Oslo S av Eva Isaksen, basert på Ingvar Ambjørnsens roman om de uskyldsrene skapdetektivene Pelle og Proffens vaklende steg ut i storbyens mørkeside.

Filmen kom ut i 1990. Foto: Evensen, Lasse

– Ja, for det var vel først med den at Oslo fikk sin identitet som storby? Så da var det bare å hive seg på lokaltoget fra Ski, benke seg til på Burger King og hive ketchup i vannet! Aldri har Oslo frembrakt så skumle oppganger, så destruktive heltinner og så rørende åpne raddisforeldre, som kunne romme alt hva byen og livet som ung og nysgjerrig hadde å by på.

Døden på Oslo S kan leies blant annet på SF Anytime, i tillegg til at hele filmen ligger ute på Youtube.