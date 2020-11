Skyting på Grünerløkka. Skudd gikk gjennom vindu til leilighet.

To skudd ble lørdag kveld avfyrt på Grünerløkka i Oslo. Ett av skuddene gikk gjennom en vindusrute til en leilighet, men ingen ble skadet.

Politiet rykket ut med store styrker etter meldingen om skyting. Foto: Hans O. Torgersen

28. nov. 2020 21:01 Sist oppdatert nå nettopp

Det var ved 20.38-tiden lørdag at politiet fikk melding om skytingen det ble meldt om skyting i krysset Fossveien – Helgesens gate i Oslo.

Øyenvitner opplyser både til politiet og til Aftenpostens reporter på stedet at minst to personer kranglet rett i forkant av skytingen.

– Jeg hørte en person som sa «jeg skyter deg», eller noe slikt. Så hørte jeg et ladegrep og da stakk jeg, sier et øyenvitne til Aftenposten. Deretter hørte vedkommende to skudd med cirka 5–6 sekunders mellomrom.

Foto: Hans O. Torgersen

Ett av skuddene eller muligens en rikosjett av et skudd, gikk gjennom et vindu til en leilighet i første etasje like ved stedet der det ble skutt. Det var personer i leiligheten, men ingen ble skadet.

Politiet skriver på Twitter at de har flere holdepunkter som tilsier at det er snakk om et tilfeldig treff eller et bomskudd.

Merket at skuddet gikk gjennom vinduet

– De som var i leiligheten merket av skuddet gikk gjennom vinduet og ringte til oss, sier vakthavende ved operasjonssentralen til politiet i Oslo. – Vi har teknikere på vei for å undersøke åstedet.

Politiet sier de etterforsker saken bredt, men at de ennå ikke har noen konkrete mistenkte i saken. De opplyser på Twitter at de søker etter en sølvfarget Volkswagen Polo som er sett i forbindelse med hendelsen.

Det er konstatert at et av skuddene har truffet en vindusrute i en bygård, men vi har Ingen i leiligheten er fysisk skadet. Kriminalteknikere er på vei og området ved åstedet er sperret av.

Tre brune pakker lå igjen på åstedet. Politiet tror det er narkotika. Foto: Hans O. Torgersen

Pakker lå igjen. Kan være narkotika

På åstedet for skytingen lå det igjen tre pakker. Politiet ventet lørdag kveld på at teknikere skulle komme til stedet, men tror at det er narkotika i pakkene.

– Alt tyder på at det er narkotika og muligens hasj som ligger igjen på gaten, sier innsatsleder Lars Kostveit til Aftenposten.

Det kan derfor være at noe har gått galt i forbindelse med et narkotikaoppgjør.

Saken oppdateres