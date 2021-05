Treningssentrene i Oslo gjenåpnes

Treningssentrene i Oslo får lov til å åpne igjen etter å ha vært stengt siden november i fjor. Det blir imidlertid forbud mot gruppetrening.

Treningssentrene i Oslo har vært stengt siden den sosiale nedstengingen av Oslo ble innført 10. november i fjor. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

21. mai 2021 13:38 Sist oppdatert nå nettopp

Det offentliggjorde Oslo-byrådet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Innendørs gruppetrening for barn og unge under 20 år er tillatt i grupper på inntil 20 personer, mens dem over 20 år kan trene og gjennomføre idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs.

Det vil dessuten være strenge krav til avstand.

Gruppetimer for voksne innendørs vil fortsatt ikke være tillatt.

Lettelsene trer i kraft onsdag 26. mai.