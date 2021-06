Byrådsleder Raymond Johansen: – Jeg har full tillit til byråd Lan Marie Berg

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kommenterte tirsdag etttermiddag mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg (MDG) for første gang.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på tirsdagens pressekonferanse. Foto: Paal Audestad

Birgitte Iversen Journalist

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

15. juni 2021 17:35 Sist oppdatert nå nettopp

På en pressekonferanse klokken 12 tirsdag, gjorde Rødt det klart at de vil stemme for mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg. Dermed er det flertall for mistillitsforslaget i bystyret i Oslo.

I ettermiddag kommenterte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) situasjonen for første gang. Det skjer på det som var en planlagt pressekonferanse om koronahåndteringen og Oslos gjenåpningsplan.

– Jeg har full tillit til byråd Lan Marie Berg. Denne saken skal opp i bystyret i morgen. Jeg vil først kommentere den saken da, sa Johansen da han ble spurt om han vil stille kabinettsspørsmål.

Et kabinettsspørsmål betyr at hele byrådet går av dersom opposisjonen fremmer mistillit mot en av byrådene.

Også på spørsmål fra Aftenposten om han ville be Lan Marie Berg om å trekke seg, svarer Johansen det samme:

– Jeg har full tillit til Berg og vil delta i debatten i morgen. Det er full mulighet til å stille spørsmål etter dette, sa Johansen. Han understreket også at det er han som utnevner byråder.

På spørsmål om det er Johansen og hans byråder som kommer til å informere om koronatiltakene på neste pressekonferanse, svarte han Johansen at det tar han sikte på.

– Det er min uærbødige ambisjon, så blir det kanskje ikke flere koronapressekonferanser nå, sa byrådslederen.

Rødts gruppeleder i Oslo Eivor Evenrud ber Lan Marie Berg trekke seg, og sier Rødt vil stemme for mistillitsforslaget. Foto: Olav Olsen

Ber Berg trekke seg etter kostnadsøkninger i milliardklassen

Høyre, Venstre, Senterpartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har tidligere sluttet seg til forslaget, som er fremmet av Frp.

Bakgrunnen er Bergs håndtering av milliardoverskridelsene for Oslos nye vannforsyningsanlegg. Også byrådets støtteparti Rødt vil stemme for mistillitsforslaget, som dermed har flertall i bystyret.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud oppfordret Berg til å trekke seg fra sin post. Men hva som skjer dersom Berg ikke trekker seg, og byrådsleder Raymond Johansen velger å kontre med et kabinettsspørsmål, vil hun foreløpig ikke svare på.

– Konsekvensen utover det blir det opp til Raymond Johansen å vurdere, sa Evenrud tirsdag.

Kan bli første kabinettsspørsmål på 27 år

Sentralt plasserte kilder sier til Aftenposten at Johansen vurdere å stille kabinettsspørsmål. Det vil i så fall være første gang dette skjer i Oslo siden 1994.

Etter det Aftenposten får opplyst, er Johansen innstilt på å stille seg bak byråd Lan Marie Berg. Han ville ikke kommentere dette på dagens pressekonferanse.

– Hvilke møter vil dere nå ha fram mot bystyremøtet, kan du si litt om prosessen, fikk Johansen spørsmål om.

– Først hadde jeg kjøpt mat hos «Der peppern gror», jeg er sulten, jeg skal spise inne på kontoret. Så har vi møte i representantskapet i Oslo Ap, der vi skal snakke om krisen i Oslo, med 30 000 ledige. Så kan det hende at det også blir noen telefoner, sa Berg.

Eivor Evenrud har ikke avklart om Rødt vil stå ved sitt mistillitsforslag om det blir et kabinettsspørsmål.

– Det kommenterer jeg ikke nå. Det kan jeg hverken avkrefte eller bekrefte, sier Evenrud til Aftenposten.

Lan Marie Berg har ikke kommentert saken etter at flertallet ble et faktum. I en melding på sin Facebook-side rett før Rødts pressekonferanse, gjorde hun det klart at hun ikke mener det er grunnlag for at hun skal gå av.

«Noen ganger stormer det litt ekstra i politikken. Denne uken får jeg for andre gang et mistillitsforslag mot meg i bystyret, fordi høyresiden og Senterpartiet mener jeg ikke har holdt informasjonsplikten. Hvorfor kan jeg ikke bare innrømme feil? Hvorfor kan jeg ikke bare gå? Det ærlige svaret er at jeg genuint mener jeg har håndtert saken på en god måte.»