Varsler nye og strenge tiltak i Oslo innen «veldig kort tid»

Stenging av skoler og forbud mot sosiale samlinger kan bli aktuelt, sier byrådslederen.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under en pressekonferanse 9. mars om koronatiltak i hovedstaden. Foto: Olav Olsen

Gina Grieg Riisnæs

NTB

Henning Carr Ekroll Nyhetssjef

14. mars 2021 18:27 Sist oppdatert nå nettopp

Byrådsleder Raymond Johansen sier til TV 2 og NRK at det vil komme nye koronatiltak i hovedstaden innen «veldig kort tid».

Årsaken er den kraftige økningen i koronasmitten i hovedstaden den siste tiden, spesielt blant unge. Det siste døgnet er det påvist 223 nye koronasmittede i Oslo, nesten dobbelt så mange som samme dag i forrige uke.

Bydelene i Groruddalen er spesialt har rammet. Stovner bydel har nå 1000 smittetilfeller pr. 100.000 innbygger. Samtidig er det en markant økning i antallet koronasmittede som legges inn på sykehus, spesielt på Østlandet.

– Nå må vi bruke ukene frem til påske for å stoppe denne utviklingen og hindre flere innleggelser, sier Johansen til TV 2.

Blant kan disse tiltakene bli aktuelle, ifølge Johansen:

Forbud mot private samlinger

Stenging av skoler og barnehager

Regel om to meters avstand

Oslo har allerede noen av landets strengeste koronatiltak, og har hatt dette siden november.

Fakta Dette er smitteverntiltakene som gjelder i Oslo nå * Rødt nivå i barnehager og grunnskoler. * Alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge stenges. * Fritidsklubbenes innendørslokaler holdes helt stengt. * Alle serveringssteder må holde stengt, med unntak av takeaway. * Med unntak av matbutikker, apotek og andre butikker med unntak, må alle butikker holde stengt. * Forbud mot alle arrangementer og skjenking av alkohol. * Treningssenter, teater og kinoer må holde stengt. * Rødt nivå i videregående skole. Byrådet anmoder befolkningen om å: * Møte færrest mulig. * Unngå besøk hjemme. * Ha færrest mulig nærkontakter. * Holde størst mulig avstand til dem du møter. * Ungdom og foreldre: sosiale samlinger innendørs bør nå unngås helt. Vis mer

Mer mutert virus

– Nå er vi i en situasjon hvor vi antageligvis ser på hva vi kan gjøre i tillegg mot den gruppen. Det er smertefullt for en aldersgruppe som har hatt store utfordringer det siste året, fortsetter Johansen.

Overfor NRK gir byrådslederen uttrykk for at han er spesielt bekymret for en ytterligere smitteøkning etter påskeferien, og viser til at dette en en tendens man har sett etter tidligere ferier.

Oslo har allerede vært mer eller mindre nedstengt siden november. Men tiltakene har ikke vært nok til å stanse smittespredningen i byen. Foto: Siri Øverland Eriksen

90 prosent av alle de smittede i Oslo har den britiske mutasjonen, opplyser byrådslederen.

– Vi er nødt til å stoppe smitten og sette inn de tiltakene som er nødvendig for å ta tilbake kontrollen, sier han.

På spørsmål om de nye tiltakene er like rundt hjørnet svarer han:

– Det kan du være helt sikker på.

Byrådet har bedt om faglige råd for hvilke restriksjoner som kan innføres. De ekstraordinære tiltakene vurderes frem til påske.

Nakstad: – Det haster

Det haster med å få kontroll på smitten i yngre aldersgrupper i og rundt Oslo, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han sier til NTB søndag at hans frykt er at den raske spredningen skal sette hele systemet med testing og smittesporing i fare.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Smittetallene er nå så høye at det begynner å bli problematisk å få testet, analysert prøver og smittesporet i de bydelene og nabokommunene hvor smitten er høyest, advarer han.

– Vi er bekymret for at vi ikke lenger skal klare å spore smitten og sette nærkontakter i karantene. For da klarer vi heller ikke å bremse smittespredningen like effektivt. Det vil føre til stadig økte innleggelser i Oslo-regionen.

Flere tester seg

Senest tirsdag denne uken innførte byrådet strengere tiltak i hovedstaden. Da ble rødt nivå innført ved alle skoler og barnehager.

– Vi må se om disse har en effekt før vi vurderer veien videre. Smittetrykket er høyt over hele byen, og foreløpig er det ikke noe som skulle tilsi at man bør differensiere tiltakene ytterligere fra bydel til bydel, sier smittevernoverlege i Oslo, Frode Hagen.

Forrige uke ble det registrert 1300 smittede i Oslo – det høyeste tallet noensinne.

Økende antall positive koronatester kan spores til at langt flere har tatt turen innom byens teststasjoner. Før vinterferien oppfordret byrådet Oslo-folket til å teste seg. Det tok mange til seg. Stadig nye rekorder slås av antall mennesker som tester seg.

Fredag ble det gjennomført hele 9000 tester i Oslo. Av dem var 314 positive.

Smittetrykket er særlig høyt i bydelene Stovner og Grorud. En prosent av innbyggerne i de to bydelene er for tiden koronasmittet, viser tall fra Oslo kommune.

I alt er 23.154 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Nesten 14 prosent av tilfellene, til sammen 3143, er registrert i løpet av de siste to ukene.

