Ikke flertall for mistillit mot byråd Lan Marie Berg

Lan Marie Berg (MDG) blir ikke kastet som byråd. Rødt vil ikke støtte mistillit mot henne.

I september 2019 måtte miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) orientere bystyret om situasjonen, etter en serie avsløringer av NRK. Flere partier i bystyret kritiserte allerede da at de ikke hadde fått mer og tidligere informasjon. Foto: Christian Sørgjerd

I midten av november fremmet Fremskrittspartiet (Frp) og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) mistillitsforslag mot Lan Marie Berg. Hun er byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Forslaget skal stemmes over i bystyret onsdag. Men tirsdag ble det klart at forslaget ikke får det nødvendige flertallet.

I bystyret har opposisjonen flertall. Men da er de avhengige av at minst Frp, FNB, Høyre, Venstre og Rødt stemmer sammen.

Rødt skriver i en kronikk som ble publisert tirsdag ettermiddag hos Dagsavise at de ikke støtter mistillitsforslaget.

Der skriver Rødt-toppene Siavash Mubasheri og Eivor Evenrud:

«Vår påstand er at vi vil kunne kaste enhver byråd på et likende grunnlag, uten at det bidrar til å løse problemet. Oslo Frp må slutte å spre illusjoner om at det hjelper å bytte ut en byråd når det er systemet som er problemet. Derfor vil Rødt ikke stemme for dette mistillitsforslaget».

Fakta Hva er et mistillitsforslag? Kommunene Oslo og Bergen har innført parlamentarisme. Det betyr at de styres på samme måte som staten styres. Et byråd, med en byrådsleder på toppen, er Oslos politiske ledelse til daglig. De er «regjeringen». Én gang i måneden møtes bystyrets 59 representanter og fatter vedtak. De er «Stortinget». Byrådet sitter til det selv velger å gå av (som regel når det taper et valg) – eller til et flertall i bystyret vil kaste det. Et flertall i bystyret kan også kaste enkeltbyråder, det skjer ved at man stiller et mistillitsforslag til den personen. Vis mer

Høyre, Venstre og KrF har ennå ikke bestemt seg for hva de vil stemme. Partiene har varslet at de først vil ta stilling til det onsdag, rett før bystyremøtet.

Men gruppeleder Øystein Sundelin i Høyre sier han ønsker mer ydmykhet fra byråd Bergs side.

– Vi krever en beklagelse og en innrømmelse. Det kan være med på å bygge tillitsbånd opp igjen, sier Sundelin til Avisa Oslo.

Slik er stemmene fordelt

Bystyret har 59 representanter. Tirsdag ettermiddag var dette situasjonen:

FNB (3) og Frp (3) har 7 stemmer til sammen. De vil stemme ja til mistillit.

Byrådspartiene Ap (12), MDG (9) og SV (6) vil selvsagt stemme nei.

Nå har de støtte fra Rødt (4). I tillegg har Sp (1) varslet at de vil stemme nei.

Det utgjør tilsammen 32 nei-stemmer. Siden det trengs 30 for å ha flertall, blir ikke mistillitsforslaget vedtatt. Disse har ikke bestemt seg:

Høyre (15), Venstre (4) og KrF (1) har ikke bestemt seg. Heller ikke Danny Chaudrey (1), uavhengig representant, har varslet hva han vil stemme.

Derfor fremmet de forslaget

Bakteppet for mistillitsforslaget fra Frp og FNB var granskningen av forhold i det som nå heter Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Den kom etter en serie avsløringer gjort av NRK.

Granskningsrapporten fra revisjonsfirmaet PWC dokumenterte at det hadde vært en rekke brudd på arbeidsmiljøloven gjennom flere år på et område Lan Marie Berg er politisk ansvarlig for.

Den dokumenterte også ulovlige innkjøp i etaten, samt uryddighet rundt ansettelser og andre forhold. De to partiene mener Berg brøt informasjonsplikten sin til bystyret.

– Dersom dette hadde skjedd i det private næringsliv, så er jeg ikke i tvil om at sjefen måtte gå, sa Camilla Wilhelmsen (Frp) til NRK da forslaget ble stilt.

Også de andre opposisjonspartiene har vært svært kritiske til hvordan Berg har informert bystyret og hva hun ikke har sagt.