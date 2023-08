Byrådet klar med ny modell for inntak til videregående skole: – Totalt uansvarlig å ikke gjøre endringer

Den rødgrønne planen er klar: Nå er det ikke lenger bare de med best karakterer som skal få komme inn på de mest populære videregående skolene i Oslo.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) går til valg på å skrote rent karakterbasert inntak til videregående skole i Oslo. Vis mer

Etter årevis med utredninger, simuleringer og diskusjoner. Nå er byrådets nye modell for inntak til videregående skole klar:

Det skal fortsatte lønne seg å få gode karakterer, men resultatene får mindre å si.

Alle elever, uansett karakternivå, skal ha mulighet til å komme inn på alle Oslos 22 videregående skoler.

Det kontroversielle forslaget er en av sakene som tydeligst skiller borgerlig og rødgrønn side i valget denne høsten.

Får de rødgrønne en ny periode, vil de gjennomføre dette så raskt som mulig. I praksis betyr dette høsten 2025.

Vinner de borgerlige valget, blir hele forslaget lagt i skuffen. Da fortsetter man med rent karakterbasert opptak som i dag.

– Har gitt ekstremt store forskjeller

– Jeg mener at det er totalt uansvarlig ikke å gjøre endringer, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han peker på at det blir stadig større forskjeller mellom de videregående skolene i Oslo. Han frykter det kan føre til mer polarisering.

Sammen med skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) møter han Aftenposten ved Edvard Munch videregående skole i Oslo sentrum.

Det er en av skolene hvor det i år var vanskeligst å komme inn på studiespesialiserende linje i Oslo i år, med et inntakskrav på 48,7 poeng.

De to skisserer følgende utviklingen ved byens videregående skoler etter at rent karakterbasert skolevalg ble innført i 2009:

En håndfull skoler der «alle» vil gå, med skyhøye inntakskrav, flere over 5 i snitt, noe de mener fører til stress og prestasjonsjag.

I den andre enden en gruppe skoler uten inntakskrav i det hele tatt, der nesten halvparten av elevene ikke fullfører skolegangen.

– Høyre innførte ren konkurranse på karakterer i 2009. Det har over tid gitt ekstremt store forskjeller mellom de videregående skolene våre, sier Eidsvoll.

Hun mener det er urettferdig at bare de med best karakterer kan velge blant alle skolene. For skoleprestasjoner henger tett sammen med sosial bakgrunn og foreldres utdanningsnivå, viser forskning.

– Dette er en veldig viktig sak for de som er opptatt av å gjøre noe med forskjellene i byen. Derfor er det viktig for oss å legge den frem før valget slik at velgerne vet hva de skal ta stilling til, sier Eidsvoll.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil ha mer mangfoldige videregående skoler i Oslo. Vis mer

Rammer de svakeste av de beste

Byrådets nye modell går kort skissert ut på at halvparten av plassene ved hver skole skal gis til de søkerne som har best karakterer fra ungdomsskolen.

Resten av plassene fordeles mellom elevene i fem ulike karaktergrupper. De som har best karakterer innenfor hver gruppe, får velge først.

Hvor grensene mellom de fem gruppene skal ligge, avgjøres hvert enkelt år basert på snittet det aktuelle året.

Den nye modellen gjelder bare for studiespesialisering, ikke yrkesfag.

Slik vil fordelingen se ut:

Simuleringer viser at andelen gutter og elever med annet morsmål enn norsk vil øke på flere av dagens prestisjeskoler. Samtidig vil 4 prosent færre elever enn i dag få førstevalget sitt. Byrådet understreker at simuleringene er gjort med dagens søkemønster, og må forventes å endre seg med ny modell.

Modellen er kritisert for å ramme de svakeste blant de beste, som nå vil kunne oppleve at skolekamerater med langt lavere snitt komme inn på drømmeskolen istedenfor dem. Skolebyråden mener det nye systemet ikke vil være mer urettferdig enn det gamle.

– Når det er flere søkere enn det er plasser, vil det alltid være noen som akkurat ikke kommer inn. Det kan oppleves like urettferdig for de det gjelder med modellen vi har i dag. Jeg mener den nye modellen er mer rettferdig fordi alle elever uavhengig av karakterer har en reell sjanse til å komme inn på alle skoler, sier hun.

Byrådsleder Raymond Johansen mener det er viktig å se det store bildet.

– Hva er hensikten med å gå på skolen? Det er jo mange ting. Det er blant annet at du skal forberede deg på samfunnet og arbeidslivet. Og det vi ser nå, det tror jeg ikke har vært hensikten med ensidig karakterbasert opptak. Det har jo gått i én retning – større segregering og at du i større og større grad går på skole med folk som er nøyaktig like deg selv.

– Kan vi som politiske ledere i hovedstaden sitte stille og se på det? spør han.

Johansen utfordrer også høyresiden:

– Jeg mener det faktisk er totalt uansvarlig å ikke gjøre endringer.

– Politisk latskap

– Arbeiderpartiet og SV har hatt ansvaret for Oslo-skolen i åtte år. Om de mener forskjellene er blitt for store mens de har styrt, så må de se seg selv i speilet, sier Oslo Høyres skolepolitiske talsperson Memhet Kaan Inan i en kommentar.

Han kaller den nye modellen for «politisk latskap satt i system». Han sier det ikke vil løse det grunnleggende problemet i Oslo-skolen, som han mener er at 15 prosent av elevene som går ut av grunnskolen, ikke forstår norsk godt nok til å følge undervisningen.

– Elevene burde velge skole selv, og ikke politikerne. Fritt skolevalg er den mest rettferdige modellen og den modellen flest elever ønsker seg. Nesten alle er imot blandingsmodellen, bortsett fra Raymond Johansen, SV og Rødt, sier Inan.

MDG usikker

I det rødgrønne byrådet er det Ap og SV som ønsker å innføre blandingsmodellen. I det tredje partiet i koalisjonen, Miljøpartiet De Grønne (MDG), har flere vært mot modellen. På sitt årsmøte i mars åpnet imidlertid partiet for å endre dagens inntaksmodell, men med en forutsetning om at den var «forståelig og forutsigbar for elevene».

Dersom de rødgrønne vinner valget, vil det bli en prosess med MDG kan godta modellen som nå ligger på bordet.

MDGs skolepolitiske talsperson Rauand Ismail skriver i en SMS at partiet mener at dagens karakterbaserte inntak ikke er godt nok, men at de ikke er overbevist om at forslaget som byrådet nå legger frem vil «løse det vi forsøker å ta tak i».

«Det er mange muligheter for å gjøre inntaksordningen bedre, blant annet mener vi at det kan være en god idé å bruke mer opptaksprøver», skriver Ismail.