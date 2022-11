Hun ville utfordre Oslo Rødts listetopp. Så ble hun kastet helt ut av nominasjonslisten. Nå blir det omkamp på lukket møte.

Det kan bli hett på Rødts nominasjonsmøte i Oslo. Lokallaget til Ylva Holm-Torsteinson har varslet omkamp om nominasjonslisten til bystyrelisten.

Hvorfor forsvant Ylva Holm-Torsteinson plutselig helt ut av Oslo Rødts nominasjonsliste? I kveld krever lokallaget hennes svar.

Torsdag kveld samles Rødt Oslo for å endelig vedta hvem som skal stå på bystyrelisten under valget til neste år.

Det blir siste omdreining i det som har vært en svært dramatisk nominasjonshøst for Oslo-partiet.

Den startet med at tidligere listetopp Eivor Evenrud i september gikk hardt ut arrow-outward-link mot at Siavash Mobasheri var foreslått på førsteplassen. Kort tid etter gikk hun ut av partiet. Etter kort tid meldte hun overgang til Ap.

Samtidig varslet Ylva Holm-Torsteinson at hun ville utfordre Mobasheri. Hun var foreslått til tredjeplassen på listen. Holm-Torsteinson er vara til bystyret og leder for Rødt Grünerløkka.

I et intervju med Avisa Oslo arrow-outward-link begrunnet hun det med at hun var overrasket over at det var foreslått en mannlig toppkandidat når kvinner hadde stilte seg disponible for plassen. Hun pekte på at Rødt er et feministisk parti.

Siavash Mobsheri er innstilt som Rødts listetopp i valget til neste år. Torsdag kveld skal lokalpartiet vedta den endelige listen.

Varsler benkeforslag

Da nominasjonskomiteen én og en halv måned senere kom tilbake med sitt endelige utkast, var plutselig Holm-Torsteinson helt ute av listen arrow-outward-link . På tredjeplass foreslo nå komiteen fylkesstyreleder Mari Rise Knutsen.

Nå vil lokallaget hennes, Rødt Grünerløkka, ha omkamp.

– Det kommer et benkeforslag fra vårt styre i kveld om å gi tredjeplassen tilbake til Ylva. Vi mener hun hører hjemme på denne plassen, sier styremedlem og kasserer Jacob Erstad til Aftenposten.

Grünerløkka Rødt er Oslo-partiets nest største lokallag. Erstad sier han tror forslaget vil ha støtte blant flere av de største lagene i hovedstaden.

Leder i Rødts største lokallag, Gamle Oslo, Katherine Joakimsen, sier saken ikke har vært behandlet i lokallaget.

– Det blir derfor opp til hver og en person om de vil støtte det, sier Joakimsen.

Hun sier hun kommer selv til å støtte benkeforslaget.

Krever forklaring

Rødt Grünerløkka har også bedt nominasjonskomiteen redegjøre for den overraskende vrakingen av Holm-Torsteinson.

Nominasjonskomiteen har begrunnet det med en «helhetsvurdering». De har ikke villet utdype dette overfor Aftenposten.

Etter det Aftenposten kjenner til, tolkes vrakingen av flere som en straff av Holm-Torsteinson for å ha utfordret Siavash Mobasheri. Dette har imidlertid Matthew avvist.

– Det er vanskelig å vite. Jeg vil egentlig ikke si noe om det, men det surrer litt i hodet, sier Erstad på spørsmål om han oppfatter det slik.

– Det er alltid rart når noe sånt skjer, men jeg kan ikke si mer før møtet, sier leder i Rødt Gamle Oslo, Katherine Joakimsen,

Jenny Eiksund i nominasjonskomiteen sier til Aftenposten at de vil redegjøre for begrunnelsen under møtet i kveld.

Ylva Holm-Torsteinson har ikke svart på Aftenpostens spørsmål i saken.

Trakk kandidatur

Onsdag kveld ble det kjent at Stine Westrum, som var foreslått på 5. plass på listen, trekker sitt kandidatur. Avisa Oslo arrow-outward-link omtalte saken først.

Westrum er også medlem i Rødt Grünerløkka. Hun skriver på sin Facebook-side at hun håper beslutningen vil bidra til at Ylva Holm-Torsteinson får plass blant topp ti, uten at andre innstilte fjernes.

Westrum har ikke svart på Aftenpostens henvendelser om saken torsdag.

Jacob Erstad sier Westrums sorti er et annet argument for at Holm-Torsteinson bør inn i toppen igjen.

– Når Stine går ut, vil representasjonen fra Grünerløkka bli kraftig redusert, sier han.

Fakta Nominasjonskomiteens forslag til de ti øverste plassene på bystyrelisten for 2023 1) Siavash Mobasheri 2) Sofia Rana 3) Mari Rise Knutsen 4) Sareedo Adam Roble Ali 5) Stine Westrum (trakk onsdag sitt kandidatur) 6) Linda Amundsen 7) Luis Espinoza 8) Jorunn Folkvord 9) Guillaume Durandal 10) Thea Borkhus Gabrielsen Vis mer

Lukket møte

Jenny Eiksund i nominasjonskomiteen sier det blir opp til nominasjonsmøtet å avgjøre hva som skal skje med 5.-plassen nå.

Hun sier hun regner med at det kommer benkeforslag. Hvor mange og hvordan det går med dem, får imidlertid ikke offentligheten vite mens møtet pågår.

I motsetning til alle andre partier i Oslo, har Rødt valgt å lukke nominasjonsmøtet for pressen. Eiksund avviser at det har sammenheng med alt bråket underveis i nominasjonsprosessen.

– Nei, det har vært bestemt lenge. Vi har alltid hatt det. Vi er et lite parti, sier Eiksund.