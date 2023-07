Politimannen som skjøt en person natt til søndag på Grønland, er tatt ut av tjeneste.

Aksjonen som endte med at en person ble skutt av politiet, er en del av Oslo-politiets økte innsats mot kriminalitet på Grønland.

Natt til onsdag ble en person skutt av politiet. Spesialenheten mener skuddet var utilsiktet. Vis mer

– Polititjenestepersonen i Beredskapstroppen er rutinemessig tatt ut av operativ tjeneste.

Det sier Siv Ahlsen til Aftenposten. Hun er senior kommunikasjonsrådgiver i Oslo-politiet.

Det var natt til søndag at politiet aksjonerte mot et hotell på Grønland. Der hadde de med seg personell fra Beredskapstroppen. De er underordnet Oslo politidistrikt.

Under aksjonen ble én person skutt av en fra troppen.

Tirsdag skrev Spesialenheten i en pressemelding at skuddet var utilsiktet.

Karianne Nybo Nesland sier til Aftenposten at når det gjelder makt og ressursbruk, så er det en operativ vurdering basert på det gjeldende trusselbildet.

Hun er politiadvokat i Oslo politidistrikt.

– Det best egnede personellet som er tilgjengelig, bistår.

Tre siktet

Tidligere har politiet opplyst at de aksjonerte mot to personer. Onsdag melder politiet at de brakte inn to personer til arresten. Én ble sendt til sykehus med skuddskader.

– De to siktede som ble brakt inn i arrest, er løslatt, sier Nesland.

Den tredje personen ligger fortsatt på sykehus.

Under ransakingen tok politiet beslag i det de mener er narkotika. Utover det har ikke Nesland noe kommentar til beslaget.

Mistankegrunnlaget mot de tre står uendret, skriver politiet i en pressemelding. Alle tre er siktet for en narkotikaovertredelse.

Ifølge Ahlsen er personene som ble pågrepet, kjent for politiet fra tidligere.

Advokat Arild Humlen forsvarer én av de tre siktede. Han sier at bevisgrunnlaget for siktelsen er uklart. Advokat Daniel Storrvik sier at sin klient stiller seg uforstående til siktelsen.

Sidra Bhatti er advokat for personen som ligger på sykehuset. Hun har ikke besvart Aftenpostens henvendelser onsdag.

Politiet var ferdig på stedet like før klokken 07 søndag morgen. Vis mer

Sikret overvåkingsvideo

Thomas Arntsen, etterforskningsleder i Spesialenheten, sier at de har gjennomført mange avhør.

– Har dere fått klarhet i hva som er grunnen til at våpenet gikk av utilsiktet?

– Det har vi ingen kommentar til i dag.

Han legger til at de er ferdig med å etterforske det helt konkrete av hendelsen.

– Vi må vurdere videre om det er flere etterforskningsskritt vi skal gjennomføre.

Spesialenheten har sikret overvåkingsvideo fra hotellet, sier han.

Søndag snakket politimester Jan Eirik Thomassen om politiets økte innsats mot de kriminelle miljøene på Grønland. Vis mer

Økt fokus mot Grønland

Politiet forteller at aksjonen er et ledd i en økt innsats mot kriminalitet som politiet sier foregår på Grønland. Natt til søndag gikk politiet til aksjon mot et miljø de knytter til salg av narkotika.

– Den siste tiden har det vært økt salg av narkotika og flere hendelser med besittelse og bruk av våpen og kniv på Grønland, sier Ahlsen.

Hun trekker frem at det tidligere i år ble avfyrt skudd på åpen gate mellom etablerte kriminelle miljøer.

– Politiet har den siste tiden jobbet målrettet med å avdekke straffbare handlinger.

Nesland forteller at den økte innsatsen mot miljøene på Grønland tok til våren 2023.