Tillitsvalgte: Kuttene på Oslo universitetssykehus kan føre til tap av nyfødte liv

Torsdag skal styret ved OUS behandle nytt forslag til budsjett for 2023. De tillitsvalgte advarer om konsekvenser for pasientene.

Tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus går hardt ut mot budsjettforslaget som skal behandles denne uken.

20.02.2023 14:28 Oppdatert 20.02.2023 14:46

Flere klinikkledere ved Oslo universitetssykehus advarer sykehusledelsen: Hvis de må kutte så mye som de er pålagt, er det høy risiko for konsekvenser for pasientbehandlingen.

Det kommer frem i dokumentene som er lagt frem foran styremøtet på OUS torsdag denne uken.

Sykehusledelsen på sin side har sagt at kuttene ikke vil føre til uforsvarlig pasientbehandling.

– Vi kommer aldri til å gjøre noe som er medisinskfaglig uforsvarlig. Men vi kommer til å måtte fortsette med omstilling, sa administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth i et intervju med Aftenposten i forrige uke.

Går ut mot kuttene

De tillitsvalgte er svært bekymret. De mener at kuttene på kort tid vil medføre svekket behandling, økte ventelister og svekket kvalitet. Dette presiserer de i en protokolltilførsel protokolltilførselTilførsel til en protokoll som uttrykker avvikende mening, protest eller tilsvarende fra en part eller deltaker i et møte. som ligger ved styrepapirene.

I flere saker har Aftenposten skrevet om bekymring blant de ansatte og tillitsvalgte for hvordan kutt vil ramme pasientene, blant annet ved Nyfødtintensivavdelingen.

De tillitsvalgte skriver til ledelsen og ber om å få protokollført:

– En reduksjon av antall senger på Nyfødtintensiv vil medføre redusert kvalitet på behandlingen av nyfødte med potensielt tap av liv.

Aftenposten har tidligere intervjuet tillitsvalgt for overlegene på Barne- og ungdomsklinikken. Hun advarer om at det pålagte kuttet vil føre til at alvorlig syke nyfødte blir skrevet ut til lokalsykehus før de er klare.

Ledelsen ved Barne- og ungdomsklinikken beskriver tiltakene som inngripende for de berørte avdelingene. Spesielt nyfødtintensiven melder om høy risiko for at tiltakene får alvorlige konsekvenser for pasientbehandling, pasientenes prognose og arbeidsmiljøet, skriver klinikkledelsen.

Klinikktillitsvalgt Silje Ganberg-Ødegaard arbeider selv på Nyfødtintensiv på Rikshospitalet.

– Usedvanlig krevende

Styret ved Oslo universitetssykehus skal torsdag bestemme hvordan de ulike klinikkene ved sykehuset skal spare penger.

I de oppdaterte budsjettdokumentene kommer det frem at klinikkene skal spare inn 462 årsverk. 357 årsverk i de somatiske somatiske Somatikk er den delen av medisinen som omhandler behandling av fysiske sykdommer, til forskjell fra psykiatri som dekker psykiske sykdommer.klinikkene og 54 i klinikken for psykisk helse og avhengighet.

Fakta Protokolltilførsel Dersom en eller flere er grunnleggende uenig med noe som er vedtatt, eller med måten man har gått frem på i en sak, kan en velge å be om en protokolltilførsel. Protokolltilførsler til styrevedtak skal signaliseres i styremøtene, og reflektere de argumentene som benyttes i styremøtet. Protokolltilførselen skal leveres skriftlig. Det er tillitsvalgte for Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen, Forskerforbundet, Psykologforeningen, Utdanningsorbundet, og Fellesorganisasjonen som har underskrevet protokolltilførselen. Vis mer

Tidligere har sykehuset pekt på innsparing av rundt 500 årsverk.

Det budsjetteres med at sykehuset har 18.655 brutto årsverk innenfor ordinær drift. Budsjettet tar sikte på at hele OUS skal gå i pluss med 50 millioner kroner.

De siste månedene har klinikkene gått gjennom kuttforslagene på nytt og kommet med sine risikovurderinger.

Administrerende direktør skriver at klinikkene har fulgt opp tiltaksarbeidet på en god måte.

«Gjennomføringen av budsjettet for 2023 slik det nå foreligger, vil likevel bli usedvanlig krevende for de enkelte klinikkene, » skriver han. Han mener det kan bli nødvendig med ytterligere tiltak og tilpasninger i hver enkelt klinikk gjennom året.

Fødsel, hjerte og psykiatri

Dette trekker de tillitsvalgte frem foran styremøtet:

ABC-enheten på Fødeklinikken: Den ble besluttet nedlagt på svært kort tid uten tilstrekkelig risiko- og sikkerhetsanalyser. Klinikken stenger 4. mars.

Hjertekirurgi: Også den planlagte sommerstengingen av torakskirurgisk avdeling på Ullevå bekymrer de tillitsvalgte. Hittil har 14 intensivsykepleiere sagt opp.

– Personellflukt som dette er alvorlig, spesielt sett i lys av en allerede prekær og vanskelig bemannings- og rekrutteringssituasjon for jordmødre og intensivsykepleiere. Dette gir igjen gir risiko for redusert pasientbehandling, skriver de.

Psykiatri: Ved avvikling av spesialpoliklinikker innen spiseforstyrrelser, tidlig psykoser og personlighetsforstyrrelser innen psykiatri vil pasientene få svekket tilbud og behandlingskvalitet, ifølge de tillitsvalgte.

De tillitsvalgte mener at den økonomiske situasjonen OUS står overfor i 2023, ikke lar seg løse av foreslåtte tiltak. De mener de pålagte innsparingene krever tiltak av mer overordnet og langsiktig karakter.

Et slikt tiltak kan være omorganisering av OUS med mulighet for mer effektiv drift. Et annet tiltak er revurdering av investeringsnivå til fremtidig sykehusbygg i OUS, nevner de.

Klinikkenes egne vurderinger

Ifølge de tillitsvalgte melder klinikkene om følgende utfordringer:

Betydelig risiko knyttet til å klare å nå budsjettet (økonomisk måloppnåelse): 11 av 14 klinikker

Høy risiko for konsekvenser for pasientbehandlingen: 9 av 14 klinikker

Risiko for negativ påvirkning av arbeidsmiljøet: 12 av 14 klinikker

Aftenposten har lest flere av klinikkledernes vurderinger.

Mange frykter økt sykefravær og for stor belastning på de ansatte ved bemanningsreduksjon. Blant annet Kvinneklinikken, som melder om høy arbeidsbelastning og slitne medarbeidere.

Hjerte-lunge og karklinikken melder om at risikoen knyttet til de nye tiltakene, omregnet til ca. 30 årsverk, er krevende. Tiltakene som beskriver et økt samarbeid knyttet til sommerferieavviklingen, får konsekvenser for driften i klinikken.

Endringene påvirker arbeidsmiljøet negativt i enkelte av seksjonene.

Viser til referat

Aftenposten har spurt sykehuset om kommentar. OUS viser til et referat fra drøftingen med de tillistvalgte.

I referatet presiserer arbeidsgiver at det er gitt skriftlig omtale av klinikkenes vurdering av risiko- og konsekvens for pasienter, medarbeidere og arbeidsmiljø.

Men klinikkene har ikke kommet like langt i budsjettprosessen. Derfor sammenstilles ikke eventuelle nye risikofaktorer med tidligere levert risikovurdering. Det vises til risikovurderingen levert desember 2022.

OUS fremhever i referatet at det alltid må være faglige vurderinger som ligger til grunn ved prioritering mellom ulike helsetjenester.

De viser til nasjonale eller regionale plikter og prinsippet om likebehandling er en viktig pasientrettighet. Pasienter som er i et forløp hvor det iverksettes kutt, vil ivaretas.