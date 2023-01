Skytter på frifot i Oslo etter skudd på gatekjøkken i Nydalen

Politiet har satt inn store ressurser i jakten på gjerningspersonen som løsnet skudd inne på et gatekjøkken i Nydalen.

Politiet er på stedet med store ressurser.

23.01.2023 22:06 Oppdatert 23.01.2023 23:28

Saken oppdateres.

Operasjonsleder Tore Barstad bekrefter overfor Aftenposten at det er blitt avfyrt skudd inne på gatekjøkkenet.

– 21.39 blir politiet kontaktet av en stresset innmelder fra et gatekjøkken i Nydalen Allé. De har fått en kar inn som har sagt et eller annet til han som er ansatt der, rettet våpen og avfyrt ett skudd, sier Barstad.

Det er ingen personer som er skadet. Politiet søker nå etter minst en gjerningsperson med flere patruljer. De har en formening om en mulig fluktrute mannen skal ha tatt. Hendelsen etterforskes som et drapsforsøk.

– Gjerningsmannen har løpt fra stedet, sannsynligvis ned mot Akerselva og forsvunnet. Vi har store ressurser ute og leter etter ham, sier Barstad.

Politiet har sikret seg en overvåkingsvideo som viser hendelsen. De mener skytingen fremstår som en målrettet hendelse.

– Det sier vi selv om vi ikke vet noe om bakgrunnen. Motivet kan være alt fra ran til konflikt. Naturlig for oss å si at vi ikke er bekymret for andre som måtte befinne seg i Nydalen nå, sier Barstad.

Det var den ansatte som ble skutt etter, som ringte politiet. Det var ingen andre kunder inne på gatekjøkkenet.

Politiet driver etterforskning på stedet.

Går ut med beskrivelse

Politiet går nå ut med følgende beskrivelse av gjerningspersonen:

– Han har mørk jakke eller genser. Det spesielle med den er at den har noe rødt på venstre arm som er iøynefallende. Han har også hvit og rød skrift på brystet, forteller Barstad.

De ber alle som kan ha sett en person med beskrivelsen, kontakte politiet.

Politiet driver samtidig etterforskning på stedet og har avhørt fornærmede i saken. Det er for tidlig å si noe om motivasjonen for skytingen, sier Barstad.

Politiet søker med hundepatruljer og har plassert flere politibiler langs det de antar er gjerningspersonens fluktrute.

Gatekjøkkenet er nå sperret av mens politiet driver etterforskning på stedet.

Politiet meldte om skytingen på Twitter like etter kl. 22 mandag kveld. De sier at det er blitt skutt med et «etthåndsvåpen».