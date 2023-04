Småhusplanen i fritt spill. Byrådet er splittet.

Byrådspartiene innrømmer at de ikke er enige om småhusplanen. Nå har Raymond Johansen (Ap) invitert Høyre og Venstre til forlik.

Debatten om nye regler for Oslos småhusområder har vært heftig i over ett år.

25.04.2023 06:08

Klagestorm. Byggeforbud. Påstander om lekkasjer. Småhusamnesti. Søknadsrush.

I over ett år har det stormet rundt forslaget til strengere regler for småhusområdene i Oslo. Mange har trolig mistet oversikten for lengst.