Ønsker å gjøre Marka-stua til en ny gastronomisk destinasjon

Nå blir det speking og sylting blandet med moderne kokketeknikker langt inne i skogen.

Robin Susanne Ågren Andersen og Einar Enersen Hougen skal overta Kikutstua i januar.

8. sep. 2022 15:17 Sist oppdatert nå nettopp

Før jul i fjor ble det klart at paret som har drevet Kikutstua i 25 år, ikke lenger skulle ta imot turgåere i Oslomarkas høyborg. Skiforeningen slet lenge med å finne nye drivere. Men nå er det endelig klart hvem som skal ta over, etter at tre gründere i 20-årene midlertidig har holdt Marka-stua i gang siden juli.

Fra januar neste år er det nye vertskapet Einar Enersen Hougen og Robin Susanne Ågren Andersen. Han er utdannet kokk, hun har bachelor i pedagogikk.