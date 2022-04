Disse skal tegne fjordbyens siste godbit

118 arkitektmiljøer prøvde å kapre jobben med å tegne «Østkantens fjordby». Nå er 16 team fra inn- og utland valgt til jobben.

Grønlia er den siste delen av havnen øst i Oslo som skal bygges ut. Utbyggerne har vært opptatt av å få innspill om hva Oslo-folk ønsker i området.

Grønlikaia under Ekebergåsen er blitt kalt den siste kremtomten i Fjordbyen. Den er enda ikke planlagt i detalj og utbyggingen er ikke startet.

1. februar i år inviterte eierne Hav eiendom og Oslo havn til prekvalifisering for utvikling av hele kaiområdet.

I stedet for å henvende seg til noen få utvalgte arkitekter, valgte tomteeierne her å la alle arkitekt- og landskapsarkitekter få konkurrere.

En tidligere illustrasjon som viser at de nye boligene er bevisst lagt på innsiden av havnepromenaden – for å unngå konflikter med besøkende.

Da fristen gikk ut 11. mars var 118 søknader sendt inn. Nå er hele bunken vurdert, og det er klart hvem som får bli med videre.

– Responsen på prekvalifiseringen viste at den brede tilnærmingen var svært vellykket. Vi fikk inn forslag fra små og store arkitektkontorer og byutviklingsmiljøer, over hele landet. Også internasjonale fagmiljøer meldte sin interesse, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom i en pressemelding.

Han mener nivået på teamene som blir med videre er «skyhøyt».

Her er teamene som skal jobbe videre med de ulike områdene på Grønlia:

1. Verket: Ligger lengst nord på Grønlikaia. Siden dette er nærmest kollektivknutepunktene i Bjørvika, er det naturlig tilrettelegge for næring og kontorbygg her.

Team Henning Larsen, Team A-Lab, Team Ghillardi Hellsten, team Nordic/Kristin Jarmund.

2. Lohavn: Ligger litt lenger bort fra bykjernen. Dette området vil domineres av boliger og tilbud tilknyttet nye deler av Havnepromenaden.

Team Dyrvik, Team Adept, team Hille Melbye.

3. Grønlikilen: Et naturlig sentrum for den nye bydelen. Her vil det finnes masse publikumsrettede tilbud for fastboende og besøkende, og det vil også tilrettelegges for persontrafikk med båt.

Team Helen & Hard, Team Haptic, team LPO.

4. Munkehagen: Et delområde med et variert botilbud og et bredt utvalg av offentlige byrom, til glede for store og små.

Team Vandkunsten, team Transborder og team MER arkitektur.

5. «Buffersonen» og Kongshavn nord: Buffersonen skal fungere som en buffer mellom byen og havnevirksomheten i Sydhavna. Her kommer et helt nytt friområde, og det vil bli lagt stor vekt på naturrestaurering.

Kongshavn nord planlegges blant annet som beredskapshavn for nødetatene. Oslo Havn eier og legger premissene for akkurat dette området.

Team Aart, Team Asplan Viak og team Norconsult