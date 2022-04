Foreslår å la Fornebubanen stoppe på Lysaker

Høyres gruppeleder i Viken, Anette Solli, mener det er for sent å droppe Fornebubanen. Hun foreslår å først bygge den bare fra Fornebu til Lysaker.

På Fornebu er byggingen av den nye T-banen godt i gang. Anette Solli (H) mener det er for sent å skrote T-baneprosjektet helt.

5. apr. 2022 16:27 Sist oppdatert 14 minutter siden

En ny avtale for Oslo og Vikens vei- og kollektivprosjekter var så godt som klar til å underskrives mandag. Nå er alt i spill igjen.

Bakgrunnen er sjokknyheten om at Fornebubanen vil gå et ukjent milliardbeløp over budsjett. Og nå snakker flere Oslo-politikere om at en må vurdere å skrote hele Fornebubanen.