Rektor frykter at skyteepisoden kan være triggende for sårbare elever

Trond Nilsen er rektor ved Lofsrud skole på Mortensrud.

Offeret skal ikke ha gått på skolen, men mange av elevene kjente ham. Det blir minnestund på skolen når elevene kommer tilbake fra høstferie mandag.

10. okt. 2021 19:55 Sist oppdatert nå nettopp

Når elevene kommer på skolen på mandag, er uteområdet fylt med blomster og lys. Få dager tidligere ble en 20 år gammel mann drept her.

– Vi tror ikke han har gått hos oss. Men mange elever visste hvem han var, sier rektor Trond Nilsen.

I første time på mandag skal elevene være sammen med kontaktlærerne sine. De skal snakke om det som har skjedd, kanskje fortelle at de er bekymret, få svar på spørsmål. Litt senere på dagen har rektoren planlagt en minnestund for 20-åringen. Etterpå skal elevene tilbake i klasserommet.

– Vi skal snakke om det vi har felles. På tvers av kultur, etnisitet og legning. Det er mer enn vi ofte tror, og dette skal vi fortsette å snakke om i tiden som kommer, sier Nilsen.

– Mange av våre elever har opplevd traumatiske ting tidligere. Selv om de kanskje ikke er direkte redd for akkurat denne hendelsen, kan det trigge et eller annet i dem.

Blomster og lys møter elevene når de kommer tilbake fra høstferie i morgen.

Blomsterhav

Nilsen sier det er naturlig at skolen blir involvert når noe slikt skjer i nærmiljøet.

– Det viktigste for oss som skole nå er å være samlende for lokalmiljøet. Vi voksne må være synlige og til stede for å trygge barn og ungdom.

Han sier det nå kan være lett for mange å mene mye om hva som bør skje på Mortensrud. Han som rektor tar gjerne del i den diskusjonen, men sier det viktigste nå er å ta vare på de berørte.

– Nå er det viktigst å ta vare på familie og venner av avdøde samt alle som bor på Mortensrud. Blomsterhavet utenfor skolen viser med tydelighet at avdøde har vært betydningsfull for mange her på Mortensrud, sier rektoren.

Etterlyser vitner

Søndag kveld sa politiet at flere vitner fremdeles ikke har meldt seg til politiet. Det er da snakk om flere ungdommer som var i området da den 20 år gamle mannen ble skutt og drept.

– Vi har ikke klart å komme i kontakt med alle. Det er noen vi ikke har fått tak i. Dem må vi snakke med. Det er viktig for å få et så godt bilde som mulig av hva som skjedde på stedet, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Politiet ber nå disse personene ta kontakt. Politiet ber også folk som vet hvem som var på stedet, om å ta kontakt.

Ingen er så langt siktet i saken, opplyser hun. Det er heller ingen som er pågrepet. Men politiet har fått inn en rekke tips og informasjon.

Mye av det har kommet fra politiets rundspørring på Mortensrud. Den pågikk også på søndag. Da gikk politiet systematisk gjennom området.

– Vi rett og slett banker på dører og snakker med folk. Det har vi gjort nå i to døgn. Her er det hentet mye informasjon, sier Metlid og legger til.

– Vi opplever at de som bor i området og de som er fra området, er veldig engasjerte og opptatt av at vi skal oppklare dette.