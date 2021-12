I fjor gikk fyrverkerisalget så det suste. Men i år stikker leveranseproblemer kjepper i hjulene.

I år dropper flere store byer fyrverkeriet. Men hos Sveas utsalg i Oslo sentrum går salget så det suser – til tross for problemer med leveransene fra Kina.

Torsdag ettermiddag møtte Aftenposten André Bolstad på Sveas fyrverkeributikk ved Jernbanetorget da han var innom for å kjøpe fyrverkeri til feiringen med familien.

30. des. 2021 16:02 Sist oppdatert 26 minutter siden

Det summer travelt i det lille fargesprakende lokalet midt i Oslo sentrum. En jevn strøm av kunder forsvinner ut av Sveas fyrverkeributikk med små og store pakker pyroteknikk under armen.

Aftenposten møter André Bolstad på vei inn. På handlelisten står en pakke med diverse fyrverkeri til familiens nyttårsfeiring. Korona gjør at de i år kun blir to barn og to voksne.

Men fyrverkeri må de ha. Det skal fyres opp fra hagen, en årlig tradisjon. Bolstad er ikke alene. Nordmenn kjøper fyrverkeri som aldri før, skal vi tro tall fra 2020.

Nyttårsaften er den eneste dagen i året der privatpersoner har lov til å sende opp fyrverkeri uten spesiell tillatelse. Men det årlige fargesprakende lysshowet kommer sjelden uten både debatt – og uhell.

André Bolstad gikk for en av de største pakkene med et variert utvalg fyrverkeri. Bak kassen får han hjelp av Anita Nagyova.

Lavere skadetall siden 2008

På begynnelsen av 2000-tallet var skadetallene høye både når det gjaldt branner og personskader forårsaket av fyrverkeri i forbindelse med nyttårsfeiringen.

Så, i 2008, tok Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) grep. Da ble bruk av pinneraketter forbudt.

Både antallet skadede personer og materielle skader sank da drastisk og stabiliserte seg på et lavere nivå. I snitt 75 prosent lavere for personskader og 45 prosent lavere for materielle skader, ifølge tall fra DSB.

De siste ti årene er det i snitt blitt meldt om cirka 51 uhell årlig i forbindelse med nyttårsfeiringen. Og ca. 15 personer får i snitt øyeskader hvert år på grunn av fyrverkeri.

Ved fjorårets feiring pådro ti personer seg øyenskader. Av de ti var tre alvorlig skadet. Hos de øvrige syv var skadene moderat alvorlige, ifølge Haukeland universitetssykehus.

Kundene strømmet til Sveas fyrverkeriutsalg like ved Jernbanetorget torsdag ettermiddag.

Flere byer dropper fyrverkeri

I år dropper flere store byer sitt offentlige fyrverkeri på nyttårsaften. I år som i fjor er det kommunale fyrverkeriet i Oslo avlyst. I fjor handlet det om smittevern. I år har bystyret rett og slett ikke satt av penger.

Det betyr at folk i hovedstaden må stå for fyrverkeriet selv. Og det er kun utenfor Ring 2 det er lov å skyte det opp.

Utenfor Svea-butikken i Oslo sentrum møter Aftenposten også paret Lynetta Taylor Hansen og David Kolden. De har kjøpt kun stjerneskudd, men pleier å ha stor glede av det kommunale fyrverkeriet. De synes det er synd at det er avlyst i år.

David Kolden og Lynetta Taylor Hansen var også innom Svea-butikken på årets nest siste dag. De kjøpte kun stjerneskudd og er skuffet over at Oslo dropper det kommunale fyrverkeriet i år.

– Jeg elsker å se på det og synes det er mye bedre at det offentlige bruker litt penger på å skyte opp fyrverkeri noen få steder. Så hvis det kuttes ut permanent, er det veldig trist, jeg har satt veldig pris på det, sier Hansen.

De har selv små barn, og det er derfor uaktuelt å gå ut og fyre opp selv.

Trondheim, Drammen og Kristiansand har også avlyst sine oppskytninger – på grunn av korona. Mens i Bergen, Tromsø og Stavanger tyder alt på at fyrverkeriet skal skytes opp som normalt.

Fakta Brannvernforeningens råd for trygg og sikker håndtering av fyrverkeri: 1. Planlegg fyrverkerioppskytningen i god tid. 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk. 3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet. 4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte. 5. Bruk tennstav. Unngå lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Tennstav får du kjøpt der du kjøper fyrverkeri. 6. Bruk beskyttelsesbriller. 7. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på. 8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk. 9. Hold god avstand fra oppskytingen. 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen. Vis mer

Omtrent en av tre vil forby privat fyrverkeri

Tradisjon tro raser også debatten om fyrverkeri, i år som i fjor. Og året før der.

40 organisasjoner, fagpersoner og politiske partier har i år stilt seg bak en felles oppfordring til den nye regjeringen: å innføre forbud mot fyrverkeri i privat regi for å beskytte mennesker, dyr og miljøet.

Norges Blindeforbund, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Ungdom er blant dem som stiller seg bak kravet. Se den fulle listen her.

En ny undersøkelse viser at 64 prosent er helt enig eller noe enig i at det er riktig å forby privat fyrverkeri på nyttårsaften. Blant disse er 36 prosent helt enige om at fyrverkeri rett og slett bør forbys.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (Nito). 1009 respondenter har deltatt i undersøkelsen.

Den viktigste grunnen til at folk vil forby privat fyrverkeri, er at det bidrar til brann og personskader (58 prosent svarer dette), etterfulgt av at fyrverkeri skremmer dyr, både i private hjem og i naturen (27 prosent svarer dette).

Samtidig har moderne teknologi gjort det mye lettere å lage storslagne lysshow på himmelen på nye måter. Hundretalls eller tusenvis av droner som flyr i formasjon er en løsning som har vært brukt med stor suksess flere steder, som her i Guangdong i Kina i 2020:

Problemer med leveransene fra Kina

Likevel ser fascinasjonen for det brennende glitterregnet ikke ut til å avta med det første. I fjor kunne importørene melde om en kraftig vekst i fyrverkerisalget – med en økning på 20 prosent fra 2019 til 2020.

Årets tall blir imidlertid ikke like glitrende. Men det handler ikke om synkende interesse hos forbrukerne.

– I år blir et spesielt år. Det skyldes hovedsakelig problemer med leveransene fra Kina. Mye av fyrverkeriet vi skulle solgt i år, befinner seg på sjøen og kommer ikke før i januar og februar, forteller talsperson i Norsk Fyrverkeriforening, Rikard Spets. Han legger til:

– Det blir litt som å få fjorårets avis i postkassen, vi selger fyrverkeri kun mellom jul og nyttår, sier han.

Butikksjef Arne Myren hos Sveas utsalg i Oslo sentrum kan fortelle at salget har gått meget godt i år – til tross for leveranseproblemer.

Problemene henger sammen med den globale forsyningskrisen som har pågått helt siden koronapandemien traff verdens havner og fabrikker. Dermed vil bransjen trolig merke en nedgang i omsetningen fra 2020 til 2021. Det er rett og slett ikke nok varer til å dekke etterspørselen. Og bufferlagrene ble brukt opp i fjor.

Det betyr ikke at himmelen vil være blottet for fyrverkeri når 2021 glir over i 2022, forsikrer Spets. Du skal ha et trent øye for å merke forskjell. Det reduserte tilbudet vil nok hovedsakelig merkes av bransjen selv.