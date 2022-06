Tredobbel musikkfest i Oslo

Både Korpsfest Oslo, Musikkfest Oslo og Dissimilisfestivalen gikk av stabelen i hovedstaden lørdag.

Sløyfen kan ikke stå på skeive under korpsfest. Lørdag har en rekke korps holdt minikonserter ulike steder i Oslo.

I dag 19:58

Dermed var det musikk å høre på en rekke scener over hele Oslo. På alt fra den lokale puben til store utendørsscener har musikere spilt opp til fest.

Fortvil ikke dersom du ikke har kommet deg ut ennå – det blir mer musikk utover kvelden. Se informasjon nederst i saken.

– 17. mai-stemning

Korpsfest Oslo samlet en rekke korps til en storslagen fest i sentrum, som ble avsluttet på Rådhusplassen med om lag 3500 musikanter og en stort publikum.

– Det har vært en strålende dag, sier Thor Olav Fjellhøi, daglig leder i Norges Musikkorps Forbund (NMF) avdeling Øst, til Aftenposten.

Været i hovedstaden lørdag var det heller ikke noe å utsette på. Sol og temperaturer over 20 grader bidro til et arrangement uten store logistikkproblemer, tross de mange fremmøtte.

– Det var uendelig mye folk ute i byen og helt fantastisk. Jeg vil si det var 17. mai-stemning og vel så det, forteller Fjellhøi.

Festen begynte på Universitetsplassen der 1000 aspiranter og juniormusikanter spilte sammen med bandet Blåsemafiaen, kjent fra Melodi Grand Prix.

Godt oppmøte på Rådhusplassen. Nordre Nesodden skolekorps var blant dem som spilte på Olaf Ryes plass. Huseby skole musikkorps på vei ut av parken. Blåsemafiaen spilte på Rådhusplassen.

– Deretter gikk alle korpsene samlet i parade oppover Karl Johan, før vi endte opp på Rådhusplassen. Det var folk så langt man kunne se, forteller Fjellhøi.

Arrangementet ble avsluttet med urfremføring av den nye Korpsfestlåta, spesialskrevet for anledningen av Blåsemafiaen. I tillegg til en rekke skole- og voksenkorps, bidro blant annet solist Bjørn Tomren, kjent fra NRKs program «Stjernekamp» og RØST, NMFs regionskorps på østlandet.

– Målet vårt er å vise spilleglede og samhørighet, men også mangfoldet i korpsbevegelsen. Det har vært en vanskelig tid på grunn av pandemien. Likevel har vi ikke fått noe fall i medlemsmassen, snarere en liten økning, sier Fjellhøi.

– Det tar vi som et godt tegn, men vi ønsker gjerne å få med oss enda flere og beholde de medlemmene vi allerede har.

Mer musikk utover kvelden

Musikkfest Oslo, tidligere kalt Musikkens dag, har de siste to årene blitt flyttet til slutten av sommeren på grunn av pandemien.

I dag går den som planlagt på en rekke scener over hele Oslo – billettløst og gratis.

Da Aftenpostens fotograf gjestet noen av arrangementene lørdag, var det folk i alle aldre og god stemning.

– Det er vanskelig å gi noen eksakte tall, men det har vært mange titusener til stede, sier prosjektleder Øystein Ronander.

– Det er noe magi på gang her, for vi er nesten alltid heldige med været.

Ronander forteller at alle utendørs arrangementer slutter klokken 23. Siste konsert er klokken 01 natt til søndag.

Funk you spilte på Tordenskiold Pub i Rådhusgaten. Musikere i alle aldre var i aksjon. Arham på scenen på Cafe Sør. Dansing til Arham på scenen på Cafe Sør. Everbloom Valley på Olaf Ryes plass. Mørkt og hardt fra bandet Rivera på Revolver i Møllergata.

Også Dissimilisfestivalen, som ikke har vært arrangert siden 2019, satte sitt preg på bybildet fredag og lørdag.

I år feiret organisasjonen også sitt 40-års jubileum.

– Det har vært en helt fantastisk festival, og veldig fint å være tilbake igjen. Spesielt med tanke på at vår målgruppe har vært særlig isolert under pandemien, sier generalsekretær Benjamin Zahl Bergem på telefon fra Rådhusplassen rett før klokken 19, der arrangementet var i ferd med å avsluttes.

Dissimilis arbeider for at mennesker med utviklingshemning og andre funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle samfunnet som likestilte utøvere og mennesker.

Bergem oppsummerer det som synes å være overskriften for den tredoble musikkfesten i Oslo denne helgen:

– God stemning, masse folk og fantastisk vær!

Program for Musikkfest Oslo finner du her. Oversikt over de ulike scenene er tilgjengelig her.