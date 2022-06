Nyt solen mens du kan – snart blir det værskifte

HOVEDØYA (Aftenposten) Mange soltørste ville ut til hovedstadens øyer denne pinsehelgen. De nye elektriske fergene som tar dem dit, har plass til flere og går kjappere.

Jordan Kostadinovski våger seg uti til vannet når leggen – men det får holde.

De to studentene ser utover sjøen og sier det så overbevisende som bare amerikanere kan: «Beautiful!» «Really, really nice!»

Ikke at noen på Hovedøya trenger å bli overbevist denne første pinsedagen. Fjorden glitrer, solen steker og måkene holder seg på god avstand.

Devin Tomland (21) fra Missouri og Jordan Kostadinovski (21) fra Michigan befinner seg egentlig på sommerskole i København. Men da de fikk fri i noen dager, bestemte de seg for å reise til landet som kunne tilby den billigste flybilletten.

For 40 dollar hver endte de i Oslo. På internett leste de at mange anbefaler øyene en kort båttur unna sentrum. Amerikanerne har bare én ting å utsette på valget sitt:

– Vannet er kaldt.

Devin Tomland og Jordan Kostadinovski har aldri vært i Norge før, men etter denne turen vil de tilbake.

Det virker som de andre på stranden, bortsett fra små barn, synes det samme. Ingen voksne går lenger uti enn at vannskorpen når dem til knærne.

Tre av fem båter i drift

Første pinsedag var det lange køer på Aker brygge for å komme om bord på fergene til øyene. Men båtenes kapasitet er bedre enn før. De nye elektriske fergene tar 350 passasjerer, mens de gamle båtene tok 236. I tillegg går de nye litt raskere – 2,3 knop.

Ruter har nå tre nye elektriske båter i drift. Det skal komme to til. Den fjerde er klar for rutetrafikk i løpet av neste uke, den siste båten ankommer Oslo i månedsskiftet juni/juli. Båtene går så stille at man nesten må se ut for å forstå at man er i bevegelse.

Turen fra sentrum til Hovedøya tar åtte minutter, og dette var noen av dem som tok turen ut:

Lage (9) fra Hole fanget krabber med en hjemmelaget krabbeteine. Han fikk én, men den kløp ham i fingeren og stakk av. Kollegene Rabodh, Sandip, Rishi og Arun hadde kjøpt med seg mat og trodde ikke de kom til å bade.

Værskifte fra tirsdag

Men hvor lenge vil dette finværet vare? På Østlandet er det varslet samme vær også på mandag, med sol og temperaturer opp mot 20–23 grader. Det sier Rafael Escobar Løvdahl, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Men fra tirsdag blir det gråere. Det er ventet regnbyger og kanskje torden. Fortsatt vil det være relativt mildt, rundt 15 grader.

På Sørlandet og Vestlandet blir det også mye sol og lange perioder med oppholdsvær den siste delen av pinsen. Men på Sørlandet blir det regn allerede mandag kveld.

I nord er det annerledes. Der er det betydelig lavere temperaturer, og de neste dagene ser meteorologen regn og skyer.