Dette er bysyklenes mest populære destinasjon. Nå skal stativet rives.

Innen slutten av august forsvinner et av bysykkelordningens mest brukte stativer gjennom flere år. Ingen kan svare på om det vil bli erstattet.

Stativet ved Rådhusbryggene i Oslo er blant hovedstadens mest brukte. Neste måned vil det forsvinne.

Nå nettopp

De siste årene har tusenvis av elsparkesykler i hovedstadens gater gått hardt utover bruken av de manuelle bysyklene. Men stadig er det mange som bruker dem.

I 2020 var det over 56.000 turer til og fra stativet på Rådhusbryggene. Det er nærmeste bysykkelstativ til både Aker brygge og øybåtene. Tallene gjør destinasjonen til bysyklenes aller mest populære reisemål i fjor.

Det forteller Øyvind Olsen, som er driftssjef i Urban Infrastructure Drift AS (UIP). De driver bysykkelordningen i Oslo, på oppdrag fra Clear Channel.

– Fordi vi vet at dette er et svart populært stativ, har vi ofte egne ansatte som sørger for at brukere kan parkere her selv om det ikke er flere ledige låser. De sørger da for at syklene blir parkert ryddig og ordentlig, forteller Olsen.

Men i starten av april kom den nedslående beskjeden fra offentlige Oslo Havn, som eier grunnen:

«Stativet må fjernes innen 1. september».