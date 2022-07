Bil med Sian-leder presset av veien

En bil med Sian-medlemmer ble presset av veien etter at de brant koraner i Oslo. Det er personskader som følge av hendelsen, ifølge Sian-leder Lars Thorsen.

Sian-leder Lars Thorsen bekrefter at han satt i bilen, som ble presset ut av veien av en annen personbil.

2. juli 2022 16:05 Sist oppdatert 16 minutter siden

En bil tilhørende Stopp islamiseringen av Norge (Sian) ble presset av veien på E6 i Oslo lørdag ettermiddag.

Innsatsleder Tore Barstad forteller at de har siktet en kvinne for forsøk på grov legemsskade.

Sian-leder Lars Thorsen bekrefter at han satt i bilen.

Oslo-politiet sier at bilen til Sian fortsatt er på stedet.

– Den andre kjørte av sted, men den har vi nå kontroll på, sier Operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt.

I denne bilen kan politiet bekrefte at det satt to personer.

– Er det klart at bilen presset den andre bilen av veien med vilje?

– Det er det som påstås. Men det er for tidlig å konkludere med hva som har vært hendelsesforløpet. Nå må vi høre med vitner og se gjennom videoer som kan underbygge dette, sier Grøttum.

– Ikke trivelig

– Det er personskader, men det er for tidlig å si noe om omfanget, sier Thorsen til Aftenposten.

Det var fem personer i bilen, forteller han. De er nå på vei for å få legehjelp.

– Det er ikke noe trivelig å snurre rundt med bil. Men vi kommer til å fortsette med å provosere, sier Thorsen, som sammen med andre Sian-medlemmer har kjørt rundt omkring i Oslo i dag for å brenner koraner.

Sian er en liten ytterliggående gruppering som selv beskriver seg som antiislamsk. De er kjent for å arrangere provoserende koranbrenninger rundt omkring i landet.

Slik så bilen som presser Sian-leder Lars Thorsens bil av veien, ut etter hendelsen.

Politiet: – Kontroll på begge bilene

Politiet bekrefter at de har sett video av selve påkjørselen.

– Videoen taler for seg selv, og det er en noen som kjører på en annen bil og utsetter den for et betydelig skadepotensial, sier innsatsleder Barstad.

Han vil ikke spekulere i hvorvidt dette later til å være planlagt.

– Vil det være noe ekstra beredskap med tanke på at det kan oppstå flere lignende hendelser?

– Det er ingen tvil om at Lars Thorsens handlinger har provosert mange, og det er vi klar over. Vi var ikke kjent om at hun skulle rundt omkring i dag, sier Barstad.