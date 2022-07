Eirik Lae Solberg og Anne Lindboe innstilt på topp for Oslo Høyre

En erfaren politiker og et tidligere barneombud. Slik vil Oslo Høyre vinne tilbake kontrollen i hovedstaden.

Nominasjonskomiteen i Oslo Høyre mener Eirik Lae Solberg (51) er best egnet til å ta opp kampen mot Raymond Johansen (Ap) neste høst.

Oslo Høyres nominasjonskomité vil ha Eirik Lae Solberg som byrådslederkandidat. Ordførerkandidaten er tidligere barneombud Anne Lindboe.

Nominasjonskomiteen har enstemmig innstilt de to som Oslo-partiets nye listetopper til valget neste høst.

Det opplyser komiteens leder Kristin Clemet til Aftenposten.

– Med disse to får en både kontinuitet og fornyelse. Vi får kontinuitet med den erfaringen Eirik Lae Solberg har, og på den andre siden fornyelse, et enormt engasjement for byen og for barn og unge som Lindboe representerer. Vi tror dette er et veldig sterkt lag, sier Clemet.

Anne Lindboe (50) var mangeårig barneombud. Høyre ønsker henne som ny ordførerkandidat i Oslo.

Hun understreker at dette er komiteens innstilling. Selve valget skal skje på et representantskapsmøte i september.

Dersom Eirik Lae Solberg får medlemmenes tillit, er det han som skal ta opp kampen mot byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i valget.

– Det var ventet at valgkomiteen først ville legge frem sin innstilling i høst.

– Vi har jobbet effektivt og var enige, og vi så det ikke som mulig å holde dette hemmelig over sommeren, sier Clemet om hvorfor det kommer nå.

Skal utfordre Raymond Johansen

De to får da den viktige og vanskelige jobben med å utfordre Raymond Johansen (Ap) i kampen om makten på Oslo rådhus.

– Han er en formidabel motstander, har Clemet tidligere sagt til Aftenposten.

Ved forrige kommunevalg ble Høyre største parti, til tross for tilbakegang. Men med svake valg også for samarbeidspartiene Venstre og Frp, var de langt unna å ta makten.

Siden den gang har Oslo Høyre også slitt med en rekke interne konflikter.

Eirik Lae Solberg var Høyres byrådslederkandidat også ved forrige kommunevalg, da i tospann med Saida Begum som ordførerkandidat. Hun har siden gjort det klart at hun gir seg i politikken.

Valget av Solberg er likevel overraskende fordi han ikke har ledet bystyregruppen etter valget. Han overlot den jobben først til Øystein Sundelin, men var så med i gruppen som kastet Sunderlien som leder.

Anne Haabeth Rygg overtok gruppeledervervet, og har hatt det siden.

Ledet finanskomiteen

Eirik Lae Solberg sier i en pressemelding at han vil være med på å utvikle Oslo til en enda bedre og mer miljøvennlig by.

– Jeg brenner for at barn og unge i denne byen skal få de beste mulighetene i livet blant annet gjennom en god kunnskapsskole, sier han i pressemeldingen.

– Oslo må ta i bruk de mulighetene vi har for å bli en enda mer miljøvennlig by der innbyggerne inviteres til å bli medspillere i miljøinnsatsen, sier Solberg videre.

51 år gamle Solberg har langt fartstid fra politikken på kommunalt og nasjonalt nivå. I 1995 ble han valgt inn bystyret i Drammen i 1999, før han ble del av i Høyres stortingsgruppe i 1997.

Han har vært statssekretær i flere departementer under både Bondevik- og Solberg-regjeringen. Han ble først valgt inn i Oslo bystyre i 2007. To år senere ble han leder for finanskomiteen, frem til 2013. I 2015 tok han over som leder for Høyres bystyregruppet, men ga seg etter valget fire år senere.

I dag er han ansatt som direktør i revisjonsselskapet Deloitte. Han understreker derfor at Oslo trenger god og økonomisk styring fremover.

Tidligere barneombud

Anne Lindboe sier i pressemeldingen at hun er toppmotivert for å stille som ordførerkandidat.

– Nå skal jeg reise på ferie med lite klær og mange politiske notater i kofferten, og jeg ser frem til nominasjonsmøtet i september. Og blir jeg valgt, så er jeg topp motivert for en lang valgkamp for at Høyre igjen skal styre Oslo, sier hun.

Lindboe har i mindre grad erfaringen sin fra politikken. 50-åringen er utdannet lege, og har blant annet flere års erfaring som forsker ved Folkehelseinstituttet og som overlege.

I 2012 ble hun barneombud, og satt i seks år før Inga Bejer Engh tok over.

Etter det tok hun over rollen som direktør for Private Barnehagers Landsforbund (PBL), frem til hun gikk på dagen i januar i år. Lindboe poengterte da at avgangen var «mindre dramatisk enn den ser ut som».