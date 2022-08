NRK-huset skal åpnes for alle – slik kan det bli

Alt fra palmehage til hotell og treningssenter skal få plass i det gamle NRK-bygget. I hvert fall hvis arkitektene bak vinnerforslaget får det som de vil.

Påbygg på takene og nybygg mellom de gamle fløyene. Slik skal det gamle NRK-bygget gjøres større og åpnes for folk flest.

20 minutter siden

I årevis har vi visst at NRK skal flytte fra Marienlyst. I 2020 ble det klart at Johan H. Andresens Ferd bladde opp minst 3,75 milliarder kroner for tomten – inkludert det ikoniske NRK-bygget.

Tirsdag kveld kom vi et godt stykke nærmere hva som skal skje med det gedigne hovedkvarteret når NRK flytter til Ensjø. Da ble nemlig vinnerprosjektet i en mulighetsstudie for «Det hvite hus» presentert.