Oslos skoleplan har fått massiv kritikk: I dag kom bystyret med en rekke endringer

Skoler over hele byen kan juble etter at bystyret går inn for å gjøre store endringer i byrådets skoleplan.

Sagene skole har store problemer med inneklima, lys og støy og brannsikkerhet. Men den sto ikke på byrådets plan over hvilke skoler som skulle rehabiliteres de neste ti årene. Nå har et flertall i bystyret løftet den opp.

Byrådets skoleplan har fått stor kritikk fra opposisjonen. Onsdag ble det klart at et flertall i bystyret vil gjøre en rekke endringer i planen.

Dette er noen av endringene: