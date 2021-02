Oslo før: Hopprennet på Ola Narr 17. mai

I disse smitteverntider kjøres det snø til parker og plasser for å lage skimuligheter i sentrum. Akkurat som det ble gjort på Ola Narr før Norges nasjonaldag i 1948.

Ufattelige 50.000 tilskuere møtte frem på Ola Narr en blank vårdag for 73 år siden for å bivåne noe så sjeldent som et hopprenn på 17. mai. Foto: Foto: Kampen historielag

Historien om da Sørli sportsklubb på Tøyen arrangerte en hoppkonkurranse på Ola Narr 17. mai, er et utrolig eventyr. For selv om klubben lenge hadde arrangert skiskole der, føltes nok en slik vill idé milevidt utenfor grensen for det gjennomførbare da den ble født i hodet på den senere skipresident Roar Antonsen.

Rett etter krigen var han leder av den lille sportsklubben der han lanserte ideen.

Hoppbakken i Ola Narr var et imponerende syn da den ble tatt i bruk 17. mai i 1948. Foto: Foto: Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Typisk unorsk

Hvordan kunne noe så fantasifullt slå an her oppe i det trauste og kalde nord? Tja, de av oss som husker de unorske karnevalene i Oslo midt på 1980-tallet og de elleville Ta sjansen-arrangementene i Holmenkollen tiåret etter, forstår nok hvordan ideen kunne fenge i en fortsatt lykkebølge etter frigjøringen.

Da forslaget om et hopprenn midt i mai kom på Sørli sportsklubbs styrebord, skjønte selvsagt alle at det ville kreve mye av de ikke altfor mange klubbmedlemmene. Men krigsårenes mangel på organiserte tilbud hadde gitt klubben en enorm tilstrømming av barn og ungdom, en aldersgruppe med stor sans for organisert galskap: «Dette blir gøy! Vi vil være med!»

Dermed bestemte klubben seg for å gjøre det.

Når snølastene var lasset av togene, sto barn og voksne klar til å tråkke og preparere bakken på dugnad. Foto: Foto: Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Laget på dugnad

Sørli hadde lenge hatt en lokal liten hoppbakke midt på Ola Narr, rett nedenfor Gjøvikbanen. Men hvor skulle man få snøen fra i mai, som attpåtil tegnet til å bli ekstra varm?

Jernbanen ble løsningen.

I mengder av kjølevogner ble det fraktet 75.000 liter snø fra Finse. Og da skulle man kanskje tro at snøen ble kjørt over Gjøvikbanen og tippet av på toppen av Ola Narr ...?

Å nei, den ankom Vestbanestasjonen og ble spadd over på lastebiler som fraktet snøen den siste etappen. Og med stor sans for PR, var alle lastebilene utstyrt med plakater som reklamerte for hoppkonkurransen mens de kjørte gjennom sentrum.

Ekstra oppmerksomhet fikk kortesjen av at unge klubbmedlemmer sto på lasteplanene og kastet snøballer på tilskuerne som sto langs gatene.

I bunnen av bakken ble snølass etter snølass tømt før en dugnadsrekke lempet den klumpvis opp i bakken. Men nå var ikke Sørli sportsklubb lenger alene om galskapen, for ideen hadde også fenget hoppesugne norske idrettsstjerner med Birger Ruud i spissen.

De kom for å være med for å lempe snø og tråkke bakken klar til den store dagen.

Publikum sto tett i tett på sletten nede ved Finnmarkgata. Foto: Foto: Kampen historielag

50.000 tilskuere

17. mai 1948 var alt klart, da lå hoppbakken på Ola Narr der og ventet. For å få god fart i tilløpet, var det bygget et høyt stillas på toppen, og hoppet sto nymuret. Sola skinte og nede på sletten var det store høyballer skulle bremse hopperne.

Og takket være den iherdige snøballkastingen i sentrum og mye omtale, strømmet folk til for å se. I etterkant mente sportsklubbens ledelse at hele 50.000 mennesker hadde møtt opp.

Publikum sto tett i tett på sletten nede ved Finnmarkgata og tok oppstilling oppover langs ovarennet, mens de sprekeste hadde klatret opp i spinkle trær rundt hoppbakken. Alle jublet for hver av de 62 deltagerne når de kom ut på hoppkanten i stilfulle svev og landet noen-og-tjue meter lenger nede der de bråskrubbet inn i halmballene i enden av sletten.

I 1949 fulgte Sørli sportsklubb opp braksuksessen året før med et populært kostyme-hopprenn. Foto: Foto: Jac Brun/Oslo museum

Bakkerekord på 29 meter

Selv om hele hoppeliten var med, var det syklist og fotballspiller Paul Sætrang som gikk av med seieren med et hopp på 28 meter. Den ble slått i 1949 da den senere vinneren i 1952-OL Arnfinn Bergmann dro til med et hopp på hele 29 meter.

Den store suksessen med 17. mai-hopprenn ga nemlig mersmak, og førte året etter til nok en nyskaping på grunnlovsdagen. Da skulle det i tillegg være kostymeskirenn. Med en stor snømann som hovedattraksjon kom mengder av fantasifulle utkledninger flaksende over hoppkanten.

I dag gjør den gamle hoppbakken nytte for seg som akebakke nord i Tøyenparken, igjen med påkjørt snø. Foto: Foto: Leif Gjerland

Over til London

Suksessen sprengte grensene for hva Sørli sportsklubb på Tøyen hadde trodd seg i stand til å klare. Så hva skulle hindre dem i å gå videre?

Denne norske galskapen hadde blitt en stor internasjonal snakkis, og førte til en ny vill tanke for neste års renn: Hva om vi fikk til et sommerhopprenn i London i 1950?

Etter aktivt kontaktarbeid, fikk man et «yes» fra det engelske skiforbundet til ideen, og det ble bygget opp en hoppbakke med et 22 meter høyt stillas i Hampstead Heath i Nord-London.

Her ble det skapt et nytt kapittel i eventyret om norske sommer-hopprenn. Og det passet jo bra, for det var her C.S. Lewis ble inspirert til å skrive sin fantasifulle historie om Narnia.

Publikumsrekord

Også i 1950 sto Finse som leverandør av snø, som denne gang måtte pakkes i kasser med tørris. Til sammen 45 tonn ble fraktet med fly over Nordsjøen. Så var det dugnad med snølemping og preparering for alle medbrakte stjernehoppere og klubbmedlemmer som hadde alt klart til de to dagene rennet skulle vare.

Selv om lengderekorden ble på beskjedne 28 meter, ble det ettertrykkelig satt en verdensrekord hva gjelder antall publikum. For i etterkant regnet man med at TV-overføringene samlet 4 millioner seere samtidig som det var rundt 100.000 publikummere der.

Så var det hele over. Oslo fikk drabantbyutbygging å bale med og Sørli sportsklubb hvilte ut på sine laurbær, vel vitende om at de hadde skapt et eventyr.