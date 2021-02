Helsedirektoratet anbefaler å oppheve alle ringtiltakene på Østlandet

Helsedirektoratet anbefaler å oppheve alle ringtiltakene på Østlandet etter 17. februar. Dermed kan det i større grad bli opp til kommunene selv å velge hvilke tiltak de vil ha.

Byrådsleder Raymond Johansen ba om å få tilbake kontrollen over lokale koronatiltak. Nå ser det ut til at han får viljen sin. Foto: Heiko Junge

16. feb. 2021 12:48 Sist oppdatert nå nettopp

Byrådsleder Raymond Johansen ba for en uke siden om å få tilbake kontrollen over koronatiltakene. Nå går det i retning av at han får viljen sin.

Helsedirektoratet anbefaler nemlig å oppheve alle ringtiltakene på Østlandet etter 17. februar. Anbefalingen kommer etter råd fra FHI, som vil at kommunene skal få vurdere tiltakene lokalt.

Helseminister Bent Høie skal ha pressekonferanse klokken 14.00 tirsdag.

Helsedirektoratet mener situasjonen raskt kan snu, men at Folkehelseinstituttets og kommunenes vurderinger veier så tungt at tiltakene ikke bør videreføres.

Oslo kommune er etter det Aftenposten kjenner til allerede i ferd med å finne ut hvilke lokale tiltak de skal beholde. Det går i retning av at Raymond Johansen enten i dag eller i morgen holder en pressekonferanse der han orienterer om hvilke tiltak som skal gjelde i hovedstaden.

Byrådslederen har tidligere signalisert at barn og unge vil bli prioritert når det skal gjøres lettelser. I dag er ikke innendørs fritidsaktiviteter for ungdom på videregående skole eller eldre lov i Oslo.

Skoler, idrett og kjøpesentre

Oslo, Halden og Sarpsborg har vært underlagt det helsemyndighetene kaller tiltaksnivå C. Tiltakene omfatter blant annet:

Gult nivå på skoler og barnehager

Digital undervisning ved universiteter og høgskoler

Forbud mot arrangementer utenfor hjemmet

Forbud mot breddeidrett og annen organisert aktivitet for personer over 20 år

Stengte kjøpesentre og treningssentre

Skjenkestopp

I tillegg har kommunene Asker, Bærum, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nittedal, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Våler og Ås vært underlagt det som kalles tiltaksnivå D. Det innebærer blant annet stengte kjøpesentre og skjenkestopp.

Hvaler og Fredrikstad ønsker en dag ekstra med tiltak slik at de får tid til å planlegge hvilke lokale tiltak de vil beholde.

– Kommunene er blitt bedre på testing og sporing

De forsterkede tiltakene i Østlandskommunene ble innført etter at man oppdaget mutantvirus i flere av kommunene.

Folkehelseinstituttet mener Oslo og kommunene i Viken nå har bedre oversikt over situasjonen. De viser blant annet til forsterket evne til å teste, isolere, smittespore og bruke karantene, det som kalles TISK-strategien.

Helsedirektoratet skriver at alle kommuner fortløpende må holde oversikt over den lokale smittesituasjonen. Direktoratet mener kommunene må samarbeide om eventuelle tiltak for å redusere mobilitet på tvers av kommunene.

Fortsatt nasjonale tiltak på Vestlandet

Helsedirektoratet har ikke kommet med noen anbefaling om oppheving av tiltakene for følgende kommuner på Vestlandet: Ulvik (tiltaksnivå A), Eidfjord og Voss (tiltaksnivå B), Bergen og Kvam (tiltaksnivå C) og ​​​​​Alver, Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal og Øygarden (tiltaksnivå D).