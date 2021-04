Tiltakstrøtthet i Oslo: Munnbind-bruk har stupt siden påske

De siste ukene er Oslo-folk blitt dårligere på avstand og munnbindbruk. Erdinch Ahmed ser hele tiden folk uten munnbind på bussen. – Men jeg sier aldri ifra. Folk kan bli aggressive og kranglete, sier han.

Erdinch Ahmed har astma og får av og til problemer etter å ha brukt munnbind. Men av respekt for andre bruker han alltid engangsmaske på buss og bane. Foto: Morten Uglum

17. apr. 2021 13:33 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er vår ute, og folk ønsker å treffe hverandre, men vi kan ikke slutte å følge reglene. Selv om det kanskje bare er minutter igjen av fotballkampen, kan vi ikke stoppe før dommeren blåser, sier beredskapssjef i Oslo, Ann Kristin Brunborg.

Oslo kommune har under pandemien etablert et rapporteringssystem som overvåker om folk følger smittevernreglene. De gjøres av kommunalt ansatte og vektere som arbeider for kommunen.