Raymond Johansen: Utsetter gjenåpningen én uke, men vurderer da å åpne enda mer

Byrådsleder Raymond Johansen tør ikke gå videre med Oslos gjenåpningsplan denne uken. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Byrådsleder Raymond Johansen sier Oslo må vente med neste trinn i gjenåpningsplanen til neste uke på grunn av smittesituasjonen blant russen. Men da vurderer byrådet å åpne enda mer enn først planlagt.

52 minutter siden

Det var ventet at trinn tre av Oslos gjenåpningsplanen skulle skje torsdag denne uken, men den blir nå utsatt med én uke.

– Vi så forrige uke at det var en økning på omtrent 600 smittetilfeller. Hovedsakelig i aldersgruppen 16–19 år og knyttet til russetreff. Det gjør at vi nå utsetter gjenåpningen med én uke for å være sikker på at vi har kontroll før vi går videre, sier Raymond Johansen (AP) til Aftenposten.

Byrådet i Oslo forlenger dagens koronatiltak i trinn to til 18. juni

Byrådet startet den gradvise gjenåpningen av byen i slutten av april. 26. mai ble hele trinn to innført, noe som gjorde at blant annet restauranter, og barer og treningssentre kunne åpne igjen. Da sa Johansen at byen kunne tåle noe smitteøkning i forbindelse med åpningen.

– Men nesten 600 smittede på én uke er ikke lite. Det er en økning på mer enn 80 prosent, så det var i overkant, sier Johansen nå.

Samtidig varsler han at når byrådet går videre til neste skritt i gjenåpningsplanen, så vurderer de å åpne for mer enn det som står skissert i trinn tre.

– Når vi går videre, så ønsker vi kanskje å ta et enda større jafs, men det må vi komme tilbake til, sier Johansen.

Han sier byrådet blant annet ser på muligheter for å gi kulturlivet mer forutsigbarhet når de skal åpne mer for dette.

I trinn tre vil byrådet åpne for å ytterligere øke antall personer på arrangementer både innendørs og utendørs. Det åpnes også blant annet for bingohaller, bowlinghaller, spillehaller og lekeland, samt en «forsiktig» åpning for mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Oslos gjenåpningsplan består av i alt fem trinn. I trinn 4 vil det blant annet åpnes for at flere kan slippe hjemmekontor, skjenking til kl. 24 og at enda flere kan åpnes. I trinn fem skal alle lokale regler ta slutt og Oslo vil kun forholde seg til de nasjonale reglene.