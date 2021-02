Denne restauranten får seks på maten!

Nye Geita restaurant stanger godt fra seg.

Geita restaurant overbeviser stort! Foto: Morten Uglum

Smørbukk

– Utrolig flott at noen restauranter holder åpent under pandemien. Man trenger å møte andre folk og kjenne på at det er et liv utenfor husets fire vegger, sier spisefølget. Vi rusler oppover fra sentrum via St. Hanshaugen og ankommer Geita restaurant i Geitmyrsveien.